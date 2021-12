Taehyung de BTS: V fue la celebridad asiática más buscada en Google del 2021

Taehyung de BTS se encuentra próximo a estrenar un OST para el K-drama Our beloved summer, titulado “Christmas tree” y además es el integrante de Bangtan más seguido en Instagram. De esta manera, V es uno de los idols K-pop más populares en la actualidad, por lo que Google anunció que este lidera la lista de 100 celebridades asiáticas más buscadas en el 2021.

Taehyung de BTS en Google

Google hizo pública una lista oficial de las 100 celebridades asiáticas más buscadas del 1 de enero hasta el 14 de diciembre del 2021 y V de BTS encabeza la lista. Kim Taehyung, nombre real de V, superó a artistas del entretenimiento asiático; sin embargo, la lista excluye a figuras políticas y trabajadores sociales.

El primer mixtape de Taehyung es uno de los proyectos más esperados por ARMY. Foto: BIGHIT

Celebridades asiáticas más buscadas en Google

Kim Taehyung lidera la lista de los 100 famosos más buscados en Google del 2021, mientras que su compañero de banda, Jeon Jungkook, ocupa el segundo lugar. Idols K-pop como Park Jimin de BTS, Lisa de BLACKPINK y actores hindú como Priyanka Chopra, Shah Rukh Khan, Salman Khan y Kareena Kapoor también completan el Top 10 de la lista.

Top 100 de celebridades asiáticas más buscadas en Google en el 2021. Foto: via KTH_Facts

Taehyung en Instagram

El 6 de diciembre, los integrantes de BTS crearon sus cuentas personales en Instagram. Hasta la fecha, Taehyung es quien posee más popularidad dentro del septeto coreano en la red social, con la cifra de 26 millones de seguidores.

Los integrantes de BTS crearon cuentas personales en Instagram y Taehyung logró superar dos récords Guinness en el mismo día. Foto: composición La República/BIGHIT/Instagram

V publica contenido sobre sus proyectos y pasatiempos, como la ocasión en que asistió al concierto de Harry Styles, Love on tour, en su paso por Estados Unidos para promocionar el concierto Permission to dance on stage en Los Ángeles.

Permission to dance on stage en Los Ángeles