BTS anuncia nuevo concierto de PTD para el 2022: ¿cuándo y dónde será el show?

Permission to dance on stage no ha llegado a su final. Tras el cierre del espectáculo de cuatro días en Los Ángeles, BIGHIT MUSIC anunció que el conciertos presencial de BTS continúa en 2022, suscitando gran emoción entre los ARMY.

Más de 200.000 fans provenientes de todas partes del mundo se dieron cita en el estadio SoFi para ver a BTS en persona hasta el 2 de diciembre. ¿Cuál es la siguiente parada de PTD y cuándo?

PTD en Corea del Sur en 2022

Grande fue la sorpresa para los ARMY cuando se anunció que el gran regreso de las superestrellas K-pop a los shows con audiencia tras casi dos años no sería en su país natal, sino en Estados Unidos.

Sin embargo, en Corea del Sur pronto se podrá disfrutar el PTD, ya que BIGHIT MUSIC anunció a Seúl, la capital del citado país, como sede del concierto para el 2022.

Fecha del concierto de BTS en Corea del Sur

Por lo pronto, la empresa de los nominados al Grammy solo ha confirmado que Permission to dance on stage de BTS en Seúl, Corea del Sur, será en marzo del 2022 .

No hay mayor información al respecto, pero se esperan actualizaciones para las próximos días, conforme avance el calendario de Bangtan para diciembre, y que en estas novedades detallen las acciones que tomarán para cumplir con las medidas locales preventivas contra la COVID-19.

Anuncio de concierto de BTS en Seúl. Foto: captura @bts_bighit

PTD en Los Ángeles online

Si adquiriste boleto para el live streaming del último día de Permission to dance on stage en Los Ángeles, recuerda habrá retrasmisión en el mismo sitio (venewlive) el 11 de diciembre, a las 9.00 p. m. (hora local).