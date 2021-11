BTS en TikTok: ¿cuál es la historia del video de RM y por qué se hizo viral?

El grupo BTS ha dominado las redes sociales en más de una ocasión y ahora fue el turno de RM en TikTok. El líder de la boyband de Corea del Sur se hizo tendencia en la mencionada plataforma con un video de hace años donde demuestra sus habilidades en el rap e improvisación.

Hace poco, ARMY se adueñó de TikTok con videos que incluían la canción “Danger”, segundo tema del álbum DARK & WILD de BTS del 2014. Esta vez, un video de Namjoon haciendo rap sobre una chica llamada “Paige” ha ganado gran popularidad en esa red social.

Actualmente, el hashtag de RM cuenta con más de 27 billones de visualizaciones, mientras que RM BTS bordea los 937 millones de visualizaciones, según datos de TikTok.

¿Por qué se hizo viral RM en TikTok? Los usuarios se sorprendieron por las habilidades del líder de BTS para rapear en otro idioma. Precisamente, Namjoon contó hace algún tiempo que aprendió inglés escuchando música hip-hop y viendo la serie Friends.

Además, ARMY destacó la evolución profesional que ha tenido el artista, ya que en el video demuestra un estilo musical que no es parecido al que tiene hoy en día. Los fanáticos recordaron con nostalgia los inicios del grupo de K-pop.

¿Cuál es la historia del video de RM en TikTok?

El video de RM rapeando data del 2014, cuando el septeto surcoreano se presentó en una KCON, un festival anual de K-pop que se realiza en Estados Unidos y Japón. Durante la presentación de BTS, junto a otros DJ y raperos, la dinámica consistía en realizan preguntas al público y los artistas debían hacer un rap.

BTS: RM improvisa sobre una chica llamada Paige. Foto: captura de YouTube

En su turno, Namjoon tuvo que improvisar sobre una chica que estaba en el escenario de nombre Paige, quien observó al idol con una sonrisa durante todo momento.

“Su nombre es Paige, siempre me quise comprometer con ella, tu sabes, su collar es blanco. ¿Sabes bailar twerk? Porque yo puedo hacer twerk”, dijo RM, desatando los aplausos del público y las risas de sus compañeros.

¿Qué significa el nombre artístico de RM?

Aunque en un inicio, Kim Namjoon debutó con el nombre artístico de Rap Monster, años después decidió cambiarlo por RM, ya que no se identificaba con su anterior apelativo.

“Una vez que empecé a promocionar el nombre Rap Monster de BTS me resultó un poco largo y me he dado cuenta del hecho de que se ha vuelto diferente de (lo que he querido) poner al frente de la música que tengo hecha durante los últimos cinco años y de la música que quiero compartir en el futuro”, señaló.

En una entrevista a Entertainment Tonight Online, RM explicó que su nombre artístico significa muchas cosas, en ese momento dijo que es “verdadero yo” (Real me en inglés).