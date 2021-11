Song Joong Ki y Jeon Yeo Been celebran juntos en los Blue Dragon Film Awards 2021

Tal como ansiaban los fans de la serie Vincenzo, Song Joong Ki y Jeon Yeo Been se reencontraron en la ceremonia de los Blue Dragon Awards 2021. Ambas figuras interactuaron varias veces en el evento del viernes 26 de noviembre, y mostraron la química que hizo tan famosos a sus personajes en la ficción.

Song Joong Ki y Jeon Yeo Been en el drama Vincenzo. Foto: tvN

Jeon Yeo Been estaba nominada a mejor actriz por su protagónico en Night in paradise; mientras Song Joong Ki también competía por el premio a mejor actor con su rol de Tae Ho en Space Sweepers. Aunque ambos no consiguieron estatuillas en esas categorías, sí fueron elegidos por el público como los actores más populares del año.

Los famosos habían sido ubicados lado a lado en el auditorio. Se dejó una butaca de distancia entre cada invitado por los protocolos de la COVID-19.

Jeon Yeo Been y Song Joong Ki. Foto. KBS

Song Joong Ki fue llamado al escenario como uno de los cuatro ganadores del Popular star award de la edición. Antes de subir al estrado, el actor de Descendientes del sol dio un apretón de mano a su amiga y colega.

Jeon Yeo Been también resultó premiada en la misma categoría, por lo que pronto estuvieron nuevamente juntos frente a cámaras. El premio también se entregó a Goo Kyo Hwan (Escape from Mogadishu) y YoonA, integrante de SNSD.

Las cuatro estrellas también dieron una corta entrevista y se tomaron fotografías oficiales. Usuarios resaltaron este momento en redes sociales.

Premiados como actores más populares de los Blue Dragon Film Awards. Foto: KBS

Lista de ganadores de los Blue Dragon Awards