Wi Ha Joon, de Squid game, actuaría con Kim Go Eun en drama Mujercitas

El popular actor Wi Ha Joon, de El juego del calamar, recibió una oferta para ser el protagonista masculino de un llamativo proyecto. Según el reporte de medios locales, se trata de una serie que produce tvN para el 2022 con el título temporal de Mujercitas (Little women) y que contará con la directora del K-drama Vincenzo.

Agentes de Wi Ha Joon (30) confirmaron a los reporteros coreanos que el famoso ‘detective de Squid game’ está revisando la propuesta que llegó a sus manos. De aceptar, comenzaría a trabajar en ella después de la serie Bad and crazy que se estrena en diciembre de este año.

Wi Ha Joon cuenta con 7.9 millones de seguidores en Instagram. Foto: captura

Sobre el K-drama Little women

Todavía hay reserva sobre el argumento de este K-drama. Solo se sabe que contará la historia de tres hermanas muy amigas entre sí.

Asimismo, las actrices principales de Little women serían Kim Go Eun y Nam Ji Hyun, que están en proceso de concretar el casting desde septiembre de este año.

Kim Go Eun sería la hermana mayor. Actualmente, filma la divertida Yumi’s cells y ha sido premiada por los dramas Cheese in the trap y Goblin . También actuó en The king: eternal monarch al lado de Lee Min Ho en el 2020.

Kim Go Eun en Yumi's Cells

Por otro lado, Nam Ji Hyun podría convertirse en la segunda hermana. Ella es un rostro familiar por las famosas series Suspicious partner, 100 días mi príncipe y en 2021 actuó en The witch dinner.

Nam JI Hyun. Foto: Naver

Por el lado de la producción, el guion de Little women será elaborado por Jung Seo Kyung, creativa detrás del premiado K-drama Madre (2018). Kim Hee Won, directora de Vincenzo y El payaso coronado, asume las riendas como PD principal.