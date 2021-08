TXT abraza el pop punk con “Loser = Lover”: tres datos curiosos sobre el comeback

Luego de la desgarradora “0X1= LOVESONG”, Tomorrow x Together continúa su exploración de la juventud con una canción que saca el lado más rebelde del grupo K-pop. La boyband de cinco integrantes vuelve a la escena musical con “LO$ER=LO♡ER”, tema principal de su álbum repackage The Chaos Chapter: Fight or escape.

El videoclip muestra a Huening Kai, Yeonjun, Soobin, Beomgyu y Taehyun en distintas situaciones donde expresan su frustración mientras transmiten el deseo de escapar.

“Corre, ríe como si hubieses enloquecido. Adiós a las lágrimas. Es momento de decir ‘corre‘, no mires atrás”, invoca TXT en el coro.

Según los comentarios de la agrupación, el title track habla de un chico que puede ser considerado un perdedor para otros, pero ama a alguien que significa el mundo para él.

Taehyun explica: “Aunque los dos personajes pueden parecer perdedores, no importa, porque son ángeles guardianes el uno al otro”.

Estos son algunos datos sobre el comeback que se conocieron en la conferencia de prensa con Tomorrow X Together reportada por K-media.

1. El significado de los símbolos en “LO$ER=LO♡ER”

Según el líder de TXT, el símbolo de dólar en el nombre estilizado de la canción hace referencia a lo que los jóvenes enfrentan en el mundo real. “Uno de los deseos que el personaje descubre es el dinero. Él odia cómo los adultos están obsesionados con el dinero, pero se da cuenta de que lo necesita para escapar con su amada”, expresó Soobin.

Beomgyu agregó: “Claro que varía su importancia, pero es verdad que el dinero se necesita para sobrevivir. Nuestra generación parece pensar más rápido en conseguir dinero”.

TXT: Soobin, Huening Kai, Beomgyu, Yeonjun y Taehyun. Foto: BIG HIT Music

2. ¿En qué se inspiró Yeonjun?

En “Loser= Lover”, Yeonjun escribió sus propias líneas de rap. Él lo describió como una “experiencia muy significativa” al ser la primera vez que intervenía en una canción principal de su grupo. Se inspiró en la serie The end of the fxxxing world y en la idea de ser salvado por su alma gemela.

3. La guitarra de Keith Richards presente en “Loser=Lover”

Una de las historias más curiosas de la canción tiene que ver con el legendario guitarrista de los Rolling Stones.

Beomgyu contó que Scooter Braun le regaló una guitarra usada por Keith Richards a Bang Si Hyuk (Bang PD), quien empleó este instrumento en la creación de “Loser=Lover”.

El integrante de TXT expresó que “fue un real honor” que el sonido de esa guitarra en especial sea parte de la canción.

Mira la performance de Tomorrow X Together y su tema “Loser=Lover” en el showcase de medios.