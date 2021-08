Han So Hee abandona el elenco de la película Gentlemen por fatiga severa

Han So Hee es un actriz coreana famosa por sus trabajos en The world of the married y Nevertheless. Foto: U-ATTO Entertainment

Joo Ji Hoon, protagonista de Kingdom, mantiene su rol en la próxima cinta coreana de misterio. ¿Quién reemplazará a la actriz de Nevertheless?

