MAMAMOO lanza emotivo video previo a WAW en YouTube

RBW Entertainment emocionó a los fans de MAMAMOO con un video de 31 segundos. Los seguidores esperan con ansias su regreso a los escenarios el próximo 2 de junio con su undécimo miniálbum WAW.

Este es el video que compartió el grupo K-pop en Twitter.

Asimismo, anunciaron que el 26 de mayo a las 6.00 p. m. (KST) realizarán una transmisión por VLive.

En el video publicado en Twitter, muestran parte de la historia que viene escribiendo el cuarteto de K-pop (Solar, Wheein, Moonbyul y Hwasa). Desde imágenes de los inicios, hasta premios y momentos icónicos que han pasado.

El undécimo miniálbum de MAMAMOO lleva por título WAW, que sería la abreviatura de Where are we (Dónde estamos), y formará parte de un proyecto 2021, que incluye la difusión de contenidos exclusivos: conciertos y un documental.

El lanzamiento se realizará el 2 de junio a las 6.00 p. m (KST). Según el horario de Perú, será a las 4.00 a. m. del mismo día.

MAMAMOO en VLive

Tal como adelantamos líneas arriba, MAMAMOO realizará un en vivo por VLive . Todavía no se ha brindado detalle alguno sobre qué contenido transmitirán, pero te dejamos los horarios, según la diferencia de cada país.

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá : 4.00 a. m.

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua : 3.00 a. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico : 5.00 a. m.

Brasil, Argentina y Uruguay : 6.00 a. m.

Estados Unidos : 5.00 a. m. (ET) y 1.00 a. m. (PDT)

España: 11.00 a. m.

El link del canal oficial de MAMAMOO en VLive es el siguiente: vlive.tv/channel/FCD4B [copia y pega]