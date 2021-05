Jin de BTS inspira Fly me to the moon, exposición creada por fans chinos

Jin y su recordada presentación de “Moon” en el concierto online de BTS Map of the soul ON:E han inspirado Fly me to the moon, una exposición temática montada en Beijing, China, por la fanbase local de la superestrella coreana: ChinaJinBar.

La muestra llegó para el público internacional a principios de mayo, mediante fotos y videos compartidos por el organizador en su cuenta oficial en Twitter (@ChinaJinBar), en Weibo, la red social del gigante asiático, y por el público asistente.

Fly me to the moon, como se mencionó al principio, tuvo como base creativa la performance de “Moon” realizada por Kim Seokjin en el evento en línea de BTS, concretado a principios de octubre del 2020.

Uno de sus principales atractivos es el escenario con forma de asteroide, que emula al pequeño planeta hogar de El principito, protagonista de la célebre novela del mismo nombre del francés Antoine de Saint-Exupéry.

¿Qué más trajo Fly me to the moon?

Compartimos aquí algunas fotos reveladas por @ChinaJinBar.

Fly me to the moon, exposición inspirada en Jin y creada por fanbase china. Foto: Weibo 金硕珍吧_JinBar

Sobre “Moon”, el solo de Jin

“Moon” es el décimo sexto título de Map of the soul: 7, el cuarto álbum de estudio coreano de BTS. Al igual que el disco, fue lanzando el 21 de febrero del 2020.

Respecto a su tema central, esto es lo que compartió en una entrevista Jin, quien también participó en la escritura de su letra junto a RM, Slow Rabbit, ADORA y más artistas: “El significado es que yo soy la luna y la tierra es ARMY. Está escrita en la perspectiva de cómo la luna mira a la tierra. Usualmente hacía canciones oscuras, pero esta canción es muy brillante y trate de poner todo mi amor por ARMY en esta canción”.