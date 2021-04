Vincenzo: previo al final, actores se despedirán con juegos en YouTube

Song Joong Ki y Jeon Yeo Been en pleno juego de Shout in the silence. Foto: Game caterers/YouTube

El elenco de Vincenzo grabó un episodio para Game caterers. Horarios y dónde ver jugar a Song Joong Ki, Jeon Yeo Been y demás actores del drama.