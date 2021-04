“Butter” de BTS: calendario y horarios del lanzamiento en inglés de Bangtan

BTS “Butter” concept clip (teaser poster) : domingo 2 de mayo a las 12.00 a.m. KST (1 a las 10.00 a.m. en Perú)

BTS “Butter” concept clip : martes 4 de mayo a las 12.00 a.m. KST (3 de mayo a las 10.00 a.m. en Perú)

BTS “Butter” concept clip : miércoles 5 de mayo a las 12.00 a.m. KST (4 de mayo a las 10.00 a.m. en Perú)

BTS “Butter” concept clip : jueves 6 de mayo a las 12.00 a.m. KST (5 de mayo a las 10.00 a.m. en Perú)

BTS “Butter” teaser photo 1 : lunes 10 de mayo a las 12.00 a.m. KST (9 de mayo a las 10.00 a.m. en Perú)

BTS “Butter” teaser photo 1 : miércoles 12 de mayo a las 12.00 a.m. KST (11 de mayo a las 10.00 a.m. en Perú)

BTS “Butter” teaser photo 1 : jueves 13 de mayo a las 12.00 a.m. KST (12 de mayo a las 10.00 a.m. en Perú)

BTS “Butter” teaser photo 1 : viernes 14 de mayo a las 12.00 a.m. KST (13 de mayo a las 10.00 a.m. en Perú)

BTS “Butter” teaser photo 2 : lunes 17 de mayo a las 12.00 a.m. KST (16 de mayo a las 10.00 a.m. en Perú)

BTS “Butter” official MV teaser: miércoles 19 de mayo a las 12.00 a.m. KST (18 de mayo a las 10.00 a.m. en Perú)