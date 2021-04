Shin Min Ah y Kim Seon Ho son pareja para Seaside village chachacha de tvN

Se hizo oficial que Shin Min Ah y Kim Seon Ho serán pareja ficticia para el drama coreano Seaside village chachacha que será producido para tvN. Según informó la producción, la primera lectura de guion fue el 21 de abril y comenzarán a grabar en mayo.

La estrella de Star-up y la protagonista de Oh my venus fueron los actores elegidos para interpretar una historia de amor en Gongjin, inspirada en la película Mr. Hong de Uhm Jung Hwa y el fallecido Kim Joo Hyuk.

Shin Min Ah dará vida a Yoon Hye Jin, una dentista de carácter fuerte, mientras que Kim Seon Ho dará vida a Hong Doo Sik, un joven que acaba de perder su trabajo, pero es un genio con los softwares.

Las grabaciones de Seaside village chachacha de tvN iniciará el 8 de mayo y se espera que el K-drama inicie su transmisión la segunda mitad de este año.

Sobre Shin Min Ah

El 1 de abril de 2021 se anunció que los actores participarían en Seaside village chachacha de tvN.

Mientras los fans celebran este nuevo proyecto de los actores, también queda pendiente la confirmación del proyecto de la artista de My girlfriend is a gumiho y su novio Kim Woo Bin para Our blues.

Kim Woo Bin y Shin Min Ah drama

Sobre Kim Seon Ho

Luego de Start up, Kim Seon Ho no tenía confirmado un drama para el 2021.

El drama donde compartió roles con Bae Suzy, logró colocar al actor en los primeros lugares de reputación durante su emisión. Al respecto, dijo estar agradecido por todo el cariño recibido.

“Filmé mi primer comercial mientras Start up todavía estaba al aire, y fue ahí cuando empecé a sentir gradualmente mi incremento de popularidad. Estoy lleno de gratitud porque le agradé a mucha gente y me buscaban”.