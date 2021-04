El drama River where the moon rises culminó su emisión el 20 de abril y superó con éxito la crisis producida por la salida de Jisoo, el protagonista original de la serie. Fue una verdadera hazaña lograda por Kim So Hyun y Na In Woo, quienes tomaron las riendas de la historia al volver a filmar los capítulos con el tiempo en contra.

La serie había emitido 6 de 20 episodios cuando se desató el escándalo de bullying de Jisoo. Asimismo, el 80% del drama ya había terminado de grabarse. Al cambiar de actor, estas escenas tenían que rehacerse.

El 5 de marzo, Na In Woo aceptó el reto de reemplazar al protagonista como un nuevo ‘Ondal’ y comenzó a filmar ese fin de semana. Gracias a ello, no se interrumpió la emisión del drama. A partir de ahí, el rodaje de los siguientes capítulos no paró hasta el 12 de abril.

Na In Woo reemplazará completamente a Ji Soo a solicitud del público. Foto: KBS

“No puedo imaginar lo difícil que fue para Kim So Hyun (princesa Pyeonggang) volver a grabar todos esos capítulos con una nueva persona. Quiero agradecerle una vez más. Ya le prometí que volvería a trabajar con ella en el futuro”, comentó el director Yoon Sang Ho para YTN.

Tal diligencia de Kim So Hyun trajo como recompensa su nominación como mejor actriz para los próximos Baeksang Arts Awards.

Acerca de Na In Woo, el PD elogió cuán rápido pudo adaptarse al personaje y su sensibilidad. “Tiene buena personalidad, es fuerte, inteligente y se deja guiar rápidamente”, comentó.

“En realidad, pensaba llamar a Na In Woo desde el inicio para que interprete al rey Yeongyang, pero él declinó por su compromiso con otro drama. Cuando tuvimos el problema, volví a pensar en él. Es alto y atractivo. Realmente encaja en el rol de Ondal y su química con Kim So Hyun fue muy buena”.

Na In Woo, Kim So Hyun y el PD de River where the moon rises. Foto: Instagram

En su entrevista con YTN, el director reveló que el ritmo de grabación fue tan fuerte que Na In Woo comenzó a perder peso. “Na In Woo grabó 20 capítulos en casi un mes, casi sin NG en sus tomas. Bajó como 7 kilos por filmar sin días de descanso en todo ese tiempo. Hubo ocasiones en las que trabajaba sin haber dormido”.

“A ambos los considero como mis hijos, a quienes amo mucho”, agregó el director. “Siento orgullo en mi corazón cuando estuve con ellos, creo que pudimos superar las adversidades gracias a su ayuda”.