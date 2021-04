BTS lanza BANG BANG CON 21: fecha y horarios para concierto online 2021

BTS regresa a los hogares de ARMY con un nuevo BANG BANG CON para el 2021. El hecho se revela exactamente a un año del anuncio de su primera edición, evento de dos días que transmitió gratis los conciertos antiguos de Bangtan.

A la medianoche del 11 de abril, las redes sociales de BTS publicaron los nuevos afiches del llamado BANG BANG CON 21, nombre que lidera las tendencias en Twitter por la emoción de los fans.

“Toc, toc. ¿Es la habitación de ARMY?”, expresa misteriosamente el post y añade estos mensajes a modo de hashtags: “Ya pasó un año”, “Tal como en abril del año pasado”, “Un concierto de BTS que puedes disfrutar desde tu cuarto”.

Publicación de BTS sobre el BANG BANG CON 21. Foto: Twitter

Todavía no hay detalles específicos del contenido del evento, como qué videos presentarán, pero lo que sí se conoce es que se podrá ver en YouTube. Como no figuran los sitios de pago como Weverse o Kiswe, es probable que no tenga costo de acceso.

¿Cuándo será el BANG BANG CON 2021?

Para este año, el evento online de BTS se realizará el sábado 17 de abril. Los fans deberán conectarse a la transmisión a las 3 p. m. KST.

Cartel del BANG BANG CON 2020. Foto: composición Big Hit

Horarios del BANG BANG CON 2021 para Latinoamérica

Según la zona horaria de cada país:

BTS BANG BANG CON 21 en México: 0.00 a. m.

BTS BANG BANG CON 21 en Perú: 1.00 a. m.

BTS BANG BANG CON 21 en Colombia: 1.00 a. m.

BTS BANG BANG CON 21 en Ecuador: 1.00 a. m.

BTS BANG BANG CON 21 en Venezuela: 2.00 a. m.

BTS BANG BANG CON 21 en Bolivia: 2.00 a. m.

BTS BANG BANG CON 21 en Chile: 2.00 a. m.

BTS BANG BANG CON 21 en Argentina: 3.00 a. m.

BTS BANG BANG CON 21 en Brasil: 3.00 a. m.

¿Dónde ver el BANG BANG CON 2021?

El afiche que promociona la segunda edición del BANG BANG CON de BTS indica el canal de YouTube BANGTANTV.

Como recordará ARMY, este también fue el sitio web donde se transmitió gratuitamente el evento de dos días el año anterior.