Todo fan de K-pop, especialmente aquellos dedicados a una boyband, saben que en algún momento deberán despedir temporalmente a sus idols debido al servicio militar. Este 2021, un grupo de cantantes recibirá el llamado del deber. La lista depende directamente de sus edades.

Según la ley vigente sobre el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, todo varón de nacionalidad coreana tiene un plazo de los 18 a los 28 años como máximo para enlistarse. Luego de una evaluación de salud se define la modalidad: servicio activo o trabajo público. Solo hay condiciones muy precisas y estrictas para que se de una excepción absoluta.

¿Cuánto dura el servicio militar en Corea del Sur? Dependiendo de los dos tipos mencionados en el párrafo anterior, el tiempo dedicado a la nación dura entre 18 a 24 meses.

La enmienda al servicio militar: ‘ley BTS’

En diciembre del 2020, la Asamblea Nacional aprobó una revisión a la ley del servicio militar donde se añade la posibilidad de que artistas de la música pop retrasen su enlistamiento hasta los 30 años. La condición específica es que hayan recibido el máximo galardón al mérito, otorgado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.

De momento, el único grupo que califica a este criterio es BTS.

Idols y el servicio militar en 2021

Para esta lista se consideró a los cantantes que nacieron en 1992 y 1993, pues este año cumplen 29 y 28 años (edad internacional) respectivamente.

Hui de PENTAGON

Con 27 años, Hui de PENTAGON se enlistó el 18 de febrero. El idol nació el 28 de agosto de 1993.

Hui de PENTAGON

Sungjin de DAY6

Sungjin, cantante y guitarrista nacido en enero de 1993, se enlistó sorpresivamente el 8 de marzo. Sin embargo, dejó todo listo para el comeback de la banda DAY6. El músico aparece en los teasers de The Book of Us : Negentropy - Chaos swallowed up in love

Sungjin de DAY6 dejó grabada su participación en el álbum Negentropy. Foto: JYP

Chanyeol de EXO

El idol cumplió 28 años en noviembre del 2020 y ya comenzó su entrenamiento militar. Chanyeol se enlistó el 29 de marzo de este año, pero también dejó lista su intervención en el comeback de EXO.

Chanyeol servicio militar exo ejercito carta

Baekhyun de EXO

Es el último miembro de la ‘beagle line’ de EXO (1992) que estaba pendiente de enlistarse. Baekhyun comenzará su servicio como trabajador público el 6 de mayo.

Baekhyun de EXO tiene justificación médica para ser clasificado como trabajador público. Foto: SM/Privé

Taemin de SHINee

El maknae de SHINee nació el 18 de julio de 1993, por lo que se acerca el momento de recibir su convocatoria. Taemin será el último miembro de su grupo en completar el servicio militar.

Taemin. Créditos: SM Entertainment

Shownu de MONSTA X

Con 28 años cumplidos y cerca de soplar 29 velas en junio, Shownu será el primer integrante de MONSTA X en entrar al servicio militar. Su rango de edad (nació en 1992) lo ubica en el límite máximo de espera.

Shownu de MONSTA X. Foto: Starship

Kihyun y Minhyuk de MONSTA X

Los integrantes Kihyun y Minhyuk, también de MONSTA X, todavía tienen un plazo más prolongado que su hyung. Ambos nacieron en noviembre de 1993 y cumplirán 28 años en el 2021.

Kihyun (27 años) es uno de los vocalistas del grupo K-pop MONSTA X. Foto: fansite

Minhyuk de MONSTA X. Foto: Starship

Mino de WINNER

El multitalentoso artista Song Mino, intérprete de la canción “Okey dokey”, nació el 30 de marzo de 1993 y ya tiene 28 años de edad.

Song Min Ho de WINNER. Foto: YG

Wonho

Wonho también celebró sus 28 años en marzo y entra a la fase con probabilidades de partir al servicio militar.

Wonho es solista de Highline, subsidiaria de Starship. Foto: Instagram

Jin de BTS

Kim Seokjin nació el 4 de diciembre de 1992 y pronto cumplirá 29 años. Ya se encuentra entre los límites superiores para ser convocado, pero podría aplicar a la breve postergación citada en la enmienda del servicio militar.

Kim Seokjin es el miembro de mayor edad en BTS. Foto: Dispatch

Suga de BTS

Comparado con sus pares, Suga (9 de marzo de 1993) también se acerca a la época de recibir la famosa carta de enlistamiento al haber cumplido 28. Pero como parte de BTS podría retrasar su ingreso por un tiempo más al igual que Jin.