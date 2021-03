Bright y Win sorprenderán a fans en 2gether: the movie, según co-director

Luego de que GMMTV confirmara la fecha de estreno de 2gether: the movie, el co-director de la cinta, Aonf Noppharnach Chaiyahwimhon, ofreció una entrevista exclusiva desde el canal oficial en YouTube de la compañía tailandesa para contar los primeros detalles de lo que será la cinta protagonizada por Bright Vachirawit y Win Metawin.

Banner oficial de 2gether: the movie. Foto: GMMTV

Secreto del éxito de 2gether

Según, el también productor de la película, que continuará la historia de 2gether: the series, sostuvo que el secretó del éxito del drama tailandés se debe a las figuras principales.

“En primer lugar, creo que es el personaje principal de la serie. Debo dar los créditos a Bright and Win . Bright podría retratar a Sarawat de una manera extraordinariamente encantadora. Y Win como Tine, podría ser Tine de una manera que no esperábamos, quizás era un actor nuevo. En segundo lugar, son las novelas originales 2gether y Still 2gether”.

Asimismo, Aonf Noppharnach Chaiyahwimhon aseguró que el motivo principal para haber apostado por una cinta con Bright Vachirawit y Win Metawin fue la gran aceptación que tuvieron por parte del público.

“Tanto los fans tailandeses como los internacionales nos dieron una gran retroalimentación positiva y celebramos el primer aniversario, decidimos tener un proyecto especial para devolver el favor a nuestros fans que nos apoyaban. La gente seguía preguntándose cómo estaban los personajes después de que terminó la serie y todos los comentarios que recopilamos nos inspiraron a realizar este proyecto”.

Bright Vachirawit y Win Metawin se conocieron en el set de 2gether: the series. Foto: GMMTV

¿De qué tratará 2gether: the movie?

Sobre qué sentimientos brindará la película que será estrenada el próximo 22 de abril, Aonf Noppharnach Chaiyahwimhon dijo lo siguiente:

“Podrán ver la misma historia contada desde una perspectiva diferente. La perspectiva diferente es lo que lo hace interesante, es cómo vamos a contar la misma historia que la gente ya conoce. Hay algunos trucos que podríamos haber pasado por alto. Algo que nunca cuestionamos”.

Asimismo, indicó que Bright y Win sorprenderán en este nuevo proyecto de GMMTV.

“También hemos filmado nuevas escenas para hacer esta versión más completa. Además, hay sorpresas. Todos sabemos que 2gether y Still 2gether estuvieron llenos de sorpresas. Hay situaciones que quizás no puedan adivinar. Estas sorpresas están ocultas en la película de Bright y Win”.

Bright y Win posando en un yate. Foto: Instagram

Reacción de los actores de 2gether

Respecto a la reacción de todos los actores de 2gether, el co-director sostuvo que todos se mostraron muy emocionados y ansiosos por este nuevo lanzamiento.

“Cuando todos supieron que sería una película, se sorprendieron mucho. Todos ellos han creado un vínculo con sus personajes durante mucho tiempo. Entonces, cuando se dieron cuenta de que tenían la oportunidad de mantenerlos con vida, sin importar cuál fuera la versión, saltaron de felicidad. También se preguntaron qué historias contaría la película y cuando supieran cómo iba a ser, dijeron: ‘Está bien’. No importa lo ocupados que estuvieran, dijeron: ‘Hagámoslo’.

Puedes ver la entrevista completa aquí.