Kim Hyun Joong revela que los haters insultaban a sus familiares

Fiel a su compromiso con Henecia, el 9 de febrero, Kim Hyun Joong publicó en su canal de YouTube el nuevo capítulo semanal de su programa Every Joong. En el contenido de estreno, el actor del drama ícono Boys over flowers se sentó frente a la cámara para tomar una prueba de detección de mentiras mientras el staff le planteaba una serie de preguntas personales.

KIm Hyun Joong es un cantante, actor, modelo y compositor coreano de 34 años. Foto: hyunjoong860606 / Instagram

El desafió inició cuando el también recordado ídolo del K-pop confesó si le agradaba ver su nombre en las tendencias. A modo de respuesta, él lo negó de manera firme, pero la máquina arrojó que era falso y lo castigó con un golpe fuerte.

Tras desatar la risa de los presentes y la suya propia, explicó que le gustaba porque, sea bueno o malo lo que dijeran, significaba que las personas aún tenían interés en él. Sin embargo, aclaró que no era completamente satisfactorio y lo demostró al usar el detector de mentiras.

Al seguir con esta temática, se le preguntó si leía los comentarios negativos de las noticias que protagoniza. En esta oportunidad, después de negarlo rápidamente la máquina confirmó la veracidad de sus palabras.

Respecto a su réplica, la estrella de K-dramas manifestó: “No los leo. Hubo una vez en que viéndolos me destrocé por completo” (en referencia a su salud mental).

En ese momento, reveló que sus padres y familiares cercanos eran insultados por los internautas y dijo enfáticamente: “Tú, ¡alégrate de que no te haya denunciado! ¡No se hace eso, mocoso!”. Respecto a su frase, formó parte de una broma, ya que comenzó a reírse junto a su personal a la par que pedía disculpas.

No obstante, el famoso coreano de 34 años tomó la oportunidad para sincerarse respecto a los ataques de los netizens. “Voy a decir lo que pienso de verdad. Sentí que era importuno meterse en la vida de la gente, pero creo que tampoco eso es cierto. Pienso que esos comentarios están escritos dentro de mi vida ajetreada por mi bien. Eso es lo que pretendo pensar, aunque —como no todo sienta bien— me gustaría que fuesen mas controlados. Controlados. ¿Está bien?”, detalló.

Al igual que su anterior contestación, se dejó entrever el sentido humorístico de la frase final por la edición del video y la algarabía de su persona; sin embargo, sus fans se solidarizaron mediante la comunidad en línea por su historia.

Como se reportó previamente, Kim Hyun Joong se mantuvo alejado de la televisión coreana durante seis años por el conflicto legal con su exnovia. Durante ese periodo, fue centro de ataques de los internautas. Aunque, con su regreso este 2021 tras ganar el proceso, sus admiradores esperan que su nombre recobre el brillo que, a inicios de la década pasada, lo consagró como la estrella surcoreana representativa a nivel global.

Puedes ver aquí el video completo del nuevo capítulo de Everyday Joong.

