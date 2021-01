Son Ye Jin sobre su relación con Hyun Bin: “Agradezco haberlo conocido”

El 1 de enero (KST), Dispatch reveló que Hyun Bin y Son Ye Jin son novios. Este anuncio fue confirmado por las agencias de los actores y causó gran furor entre sus seguidores. Asimismo, la actriz sorprendió con un emotivo mensaje a su novio.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de Crash landing on you habló sobre su relación y agradeció el apoyo que viene recibiendo de su fans.

Esta es la traducción del mensaje de Son Ye Jin sobre Hyun Bin.

“El año nuevo fue brillante.

Aparezco por primera vez y delante de todos ustedes para hablar de mi vida privada, en vez del trabajo. Creo que por eso siento un poco timidez...

Bueno, Sí, así fue como sucedió.

No estoy segura de lo que debería decir, pero sí sé que debería de contarles la verdad.

Se siente un poco incómodo y extraño.

Bueno, estoy agradecida de haber podido conocer a una buena persona (Hyun Bin), y trabajaré mucho para cuidar muy bien la relación.

El amor y el apoyo que todos me han dado hasta el momento, lo guardo siempre en mi corazón.

Espero que este nuevo año sea mejor para todos”.

El post superó el millón de interacciones en cuatro horas. Asimismo, los fans empezaron a dedicarle mensajes positivos a la nueva pareja y preguntaban si es que el arreglo floral que publicó junto a su mensaje fue regalado por Hyun Bin.

Hyun Bin y Son Ye Jin son novios

Según Dispatch, Son Ye Jin y el actor de Mi adorable Sam Soon llevan saliendo por 8 meses, justo después de haber terminado la emisión de Crash landing on you de tvN.

Son Ye Jin y Hyun Bin. Foto: Dispatch

Como se recuerda, a inicios de 2019 empezaron los rumores de citas entre ambos actores y todo comenzó desde que ambos viajaron a Estados Unidos.

Aunque sus agencias negaron que hayan viajado juntos, poco después fueron retratados realizando compras en Los Ángeles.

