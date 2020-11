Wheein de MAMAMOO fue llevada al hospital por dolor muscular

Rainbow Bridge World comunicó el resultado del examen médico al cual fue sometida Wheein de MAMAMOO, tras ser llevada al hospital por dolor muscular repentino.

El 12 de noviembre KST, la girlband K-pop tenía programado asistir a los shows de Kim Shin Young’s Noon Song of Hope de MBC FM4U y Killing Verse de NAVE Now, como parte de las promociones de su nuevo mini álbum Travel. No obstante, faltando poco para concretar la primera actividad, reportó la ausencia de la vocalista a causa de un malestar.

Jung Wheein, de MAMAMOO, es una cantante, bailarina y compositora coreana de 25 años. Foto: Rainbow Bridge World

“Wheein de MAMAMOO se quejó repentinamente de un dolor en el músculo del cuello y espalda durante su horario de la tarde el 11 de noviembre, por lo que estuvo ausente de la presentación de radio de hoy en MBC FM4U. Actualmente está siendo examinada en el hospital”, explicó.

La asistencia de la idol al show de NAVER Now y su agenda próxima dependerían de los resultados de la prueba que compartirían con los fans, y su consecuente recuperación, puntualizó la agencia.

MAMAMOO en Kim Shin Young’s Noon Song of Hope. Foto: MBC FM4U

Al promediar las 7.00 p. m. KST, Rainbow Bridge World reveló finalmente que la famosa coreana de 25 años fue diagnosticada solo con dolor muscular, según una imagen por resonancia magnética y Rayos-X, y que actualmente mejora producto del tratamiento que viene recibiendo.

Sin embargo, como aún presenta malestar no asistirá a Killing Verse. Respecto a sus horarios más próximos, se espera una nueva actualización en las horas siguientes.

MAMAMOO en Killing Verse. Foto: NAVER Now

La trasmisión del programa con Solar, Hwasa y Moonbyul de MAMAMOO iniciará a las 11.00 p. m KST (9.00 a. m. en Perú). Puedes acceder a este a través de la plataforma de NAVER Now.

Mientras tanto, compartimos la edición completa de Kim Shin Young’s Noon Song of Hope con las intérpretes de “Aya”.

