Kim Nam Gil evalúa protagonizar el próximo K-drama Island junto a Seo Ye Ji

A días de revelarse que Seo Ye Ji podría interpretar el rol femenino principal del próximo K-drama Island, se dio a conocer que Kim Nam Gil recibió la oferta para el papel masculino protagónico.

Kim Nam Gil en conversaciones para protagonizar el drama Island. Foto: Naver

El 4 de noviembre, Ilgan Sports reportó que el actor coreano de 38 años protagonizaría el nuevo proyecto de ONC y afirmó que el estreno se daría luego de las grabaciones programadas para la primavera del 2021.

Ese mismo día y como respuesta al medio, un vocero del canal comunicó: “Kim Nam Gil está revisando actualmente la oferta para protagonizar Island de OCN. El horario de transmisión concreto aún no ha sido decidido”.

Kim Nam Gil es un actor y cantante coreano de 39 años. Foto: C-JeS Entertainment

Anteriormente se comunicó que el drama de fantasía y exorcismo Island, basado en el popular webtoon que lleva el mismo nombre, será dirigido por Bae Jong y contará con el guion de Jang Yoon Mi.

La producción narrará los misterios que esconde la isla Jeju y las vivencias en torno a sus tres personajes principales: un cazador de entes malignos que necesita poner fin a su inmortalidad, la mujer que podría ser la clave para ello y un exorcista que vive con el remordimiento de no haber podido salvar la vida de una niña.

De aceptar la oferta en el proyecto que marcaría su regreso a la pantalla chica tras The fiery priest (SBS, 2019), Kim Nam Gil podría interpretar a Van, un cazador que carece de emotividad y de habilidades para adaptarse a su entorno. Sin embargo, de momento se prepara para su nuevo filme Declaration of emergency

Por su parte, Seo Ye Ji daría vida a Won Mi Ho, la hija de una familia adinerada que sufre el ataque constante de duendes (goblins). Luego de su alabado trabajo en It’s okay to not be okay, la famosa de 30 años participa activamente en la temporada de premios del rubro actoral de Corea del Sur.

Seo Ye Ji ganó el premio a la popularidad en los Buil Film Awards 2020. Foto: composición La República / Buil Films

