Lee Young Ah, actriz del K-drama Pan, amor y sueños, da a luz a su primer hijo

A sus 35 años, la actriz Lee Young Ah dio a luz a su primer hijo. El 23 de agosto, representantes de su agencia confirmaron las buenas nuevas sobre la recordada protagonista de dramas coreanos, como Iljimae, Vampire Prosecutor y otros.

Se supo que tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado de salud y que la actriz está “descansando luego de la labor de parto”.

El embarazo de Lee Young Ah se hizo público hace un mes, mientras ella y su novio coordinaban los detalles de su ceremonia de bodas. La identidad de la pareja de la actriz se mantiene en incógnito pues se trata de una persona fuera de la industria.

Según reportaron los medios locales, el matrimonio de la estrella iba a realizarse en marzo del 2020; sin embargo, dada la gravedad de la pandemia se decidió postergarla para fines de año.

Lee Young Ah es una actriz de 35 años. Foto: Naver

Este fue el anuncio que confirmaba el embarazo de la actriz en el mes de julio.

“Estamos felices de anunciar que Lee Young Ah ha recibido una bendición en el intervalo de comprometer su devoción a su pareja y mientras se acordaba la unión de sus familias”.

Lee Young Ah tiene una carrera de 17 años en la industria. Uno de sus K-dramas más vistos en Corea fue King of baking, Kim Tak Goo (conocido en español como Pan, amor y sueños - 2010) donde compartió pantalla con Yoon Shi Yoon.

En este drama, Lee Young Ah interpretó a Yang Mi Sun, interés amoroso del protagonista.

Sus últimos proyectos se realizaron en el 2018, con la novela Love to the end de KBS2 y la película Notebook from my mother.

