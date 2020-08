Suzy y Nam Joo Hyuk serán la pareja protagonista del nuevo dorama de tvN, Startup

La cadena tvN confirmó la alineación de actores para su próximo dorama Startup, con Suzy y Nam Joo Hyuk como la pareja principal.

La trama de Startup se centra en las empresas emergentes relacionadas a las nuevas tecnologías, teniendo como escenario un ficticio Silicon Valley en Corea del Sur, conocido como Sandbox.

Esta sería la tercera vez que Suzy protagoniza una historia escrita por Park Hye Ryun, guionista con la que trabajó en While you were sleeping (SBS, 2017) y Dream high (KBS2, 2011).

De igual volver forma, el llamado ‘primer amor nacional’ volvería a actuar bajo la dirección de Oh Choong Hwan, realizador a cargo de Hotel del Luna (tvN, 2019) y My love from the star (SBS, 2013-2014).

Personajes de Startup

Suzy en el rol principal de Seo Dal Mi, representará a una joven con aspiraciones a convertirse en una visionaria de la tecnología al mismo estilo que Steve Jobs.

Su contraparte será Nam Do San (Nam Joo Hyuk), un genio matemático fundador de Samsan Tech, empresa que atraviesa problemas financieros. Seo Dal Mi lo recuerda como su ‘primer amor’.

Kim Seon Ho interpretará el papel de Han Ji Pyung, un talentoso inversionista apodado ‘el Gordan Ramsay de las inversiones, quien además lidera un equipo en SH Venture Capital.

Finalmente, Kang Han Na asumirá el papel de CEO Won In Jae, una chaebol de segunda generación que a pesar de su formación académica y apariencia hermosa no logra ganarse el respeto de su padre.

Según lo anunciado por el equipo de producción, Startup está planificado para comenzar a emitirse en octubre de este año.

