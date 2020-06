BLACKPINK: rapero coreano parodia baile y peinado de Jennie

El regreso de BLACKPINK continúa dando de qué hablar, no solo por los récords que ha alcanzado con su MV “How you like that”, sino por las divertidas situaciones que generaron los estrambóticos looks de las integrantes.

Este fue el caso de Jennie, quien aparentemente inspiró al rapero coreano Sleepy para su nuevo estilo.

El artista se animó a realizar un cambio de look y optó por el que utilizó la integrante de BLACKPINK, con el cabello negro y mechas amarillas en la parte de adelante.

Toda esta transformación la compartió para sus seguidores en Instagram, desde que llegó al salón de belleza para teñirse la cabellera hasta incluso grabarse realizando el teaser de Jennie previo al estreno del MV de “How you like that”.

No solo imitó el look de la ex pareja de Kai, también se animó a parodiar la frase que dice en tráiler que cuenta con más de 17 millones de reproducciones en YouTube.

A continuación, te dejamos los dos videos virales.

Jennie

Sleepy

Por su parte, los BLINK compararon el look de Sleepy y Jennie. Estas comparaciones se volvieron viral en las redes sociales.

Incluso el rapero se grabó para Instagram realizando el paso emblema de “How you like that”. Cada video compartido por el imitador de Jennie superó las 200.000 reproducciones.

