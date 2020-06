EXO: ZTao en polémica por apoyar a trainee de Produce Camp 2020

El 27 de junio, el cantante chino Z.Tao actualizó su perfil oficial de Instagram con fotos de una bella mujer. En un primer momento, la reacción de las fans del ex-integrante de EXO fue de sorpresa, pero pronto otros usuarios precisaron que se trataba de una trainee del programa reality Produce Camp 2020.

Poco después, el rapero en persona se encargó de deshacer cualquier rumor de romance al aclarar que se trataba de Xu Yiyang, una aprendiz de su agencia LTAO Ent. “Solo es de mi compañía, para que sepan”, comentó a su publicación.

No obstante, esto despertó otras observaciones sobre qué tan justo era que uno de los mentores de Chuang 2020 (otro nombre del show) hiciera promoción en sus redes sociales a una concursante en específico.

Como se recuerda, Tao es parte del staff del programa junto a Luhan, Victoria, Mao Bu Yi y Da Zhang Wei. Como formato, el reality busca formar una girlband china al final de la temporada con aquellas siete aprendices que obtengan la mayor cantidad de votos.

“Sé quien es ella, pero creo que no es apropiado publicarlo en tu cuenta personal. Podrías hacerlo en la página de tu compañía”.

“Un buen mentor debería ser neutral. ¿Acaso si algún fan de Tao ve esto no será influenciado a votar por los trainees de su agencia? Lo siento, pero creo que no es justo”.

No obstante, otros usuarios defienden la decisión del artista recordando que las ganadoras de Produce Camp 2020 se definen exclusivamente por los votos del público y que los mentores no tienen influencia directa en los resultados.

“No hay nada malo en que el jefe publique algo de su artista y él no está manipulando los votos”. “El es un mentor en el show no en su Instagram y no ha pedido que voten por ella o algo sobre Produce”, argumentaron.

Xu Yiyang destacó como centro de la performance grupal “Miss Freak” hace una semana y su último ranking oficial (18 junio) la coloca en número 4 entre las 34 participantes que quedan.

Solo faltan dos episodios para conocer a las aprendices ganadoras que debutarán en el grupo proyecto de Chuang 2020.

