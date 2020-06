TXT lanza oscuro video teaser de “Puma”, single del mini álbum ‘The Dream Chapter: Eternity’

El 1 de junio, Big Hit Entertainment, agencia que gestiona a TOMORROW X TOGETHER y BTS, presentó un video teaser del single “Puma”.

El tema pertenece al lado B del mini álbum de TXT ‘The Dream Chapter: Eternity’, lanzado el 18 de mayo.

Esta producción está compuesta por seis canciones: “Drama”, “Can’t you see me?”, “Fairy of Shampoo”, “Maze in the mirror”, “Puma” y “Eternally”.

En cuanto al teaser de ‘PUMA Escaped from the Zoo’, los cinco idols K-pop (Soo Bin, Tae Hyun, Yeon Jun, Beom Gyu y Huening Kai), aparecen vestidos de negro en trajes que asemejan al látex.

También se destaca el uso de esposas con cadenas, jaulas y el paisaje desértico bajo un cielo estrellado.

En la parte estética cada uno de los cinco miembros adopta un color de cabello característico, a excepción del líder Soobin ‘Giant Bunny’ y Huening Kai ‘NingNing’, el maknae (miembro más joven), ambos lo llevan de color negro.

TXT: Soobin y Huening Kai en el teaser de PUMA, single de mini álbum 'The Dream Chapter: Eternity'.

Es así que Yeon Jun luce una cabellera rubia, mientras Tae Hyun ‘English Boy’ la lleva de color morado o lavanda, y el de Beomgyu es rojo.

TXT: Yeon Jun en el teaser de PUMA, single de mini álbum 'The Dream Chapter: Eternity'.

Por otro lado, entre los comentarios dejados por MOA, fandom de TXT, en YouTube se destacan aquellos que preguntan si el concepto oscuro desarrollará la dualidad del bien y el mal en el MV a lanzarse el 4 de junio a las 12 a. m. KST.

TXT: Tae Hyun en el teaser de PUMA, single de mini álbum 'The Dream Chapter: Eternity'.

Ese día también iniciaran las promociones del single en M! Countdown, uno de los programas musicales más populares de Corea del Sur.

TXT: Beomgyu en el teaser de PUMA, single de mini álbum 'The Dream Chapter: Eternity'.

