TWICE: Mina muestra su espectacular regreso en video teaser para MORE & MORE

El nuevo video teaser de MORE & MORE, ha enamorado al fandom ONCE. Además de tratarse de una vista previa del comeback de TWICE, revela el excelente estado de salud de su protagonista Mina.

La idol K-pop, integrante de origen japonés, fue diagnosticada con ansiedad el año pasado y tuvo que alejarse de los escenarios para concentrar sus esfuerzos en el cuidado de su salud mental.

TWICE en Feel Special.

Debido a esta delicada situación no participó en las promociones de Feel Special, octavo EP de la famosa girlband de la JYP Entertainment, ni en ningún tipo de actividad pública.

Tras muchos meses de lucha, la estrella se presentó ante sus fans ONCE en febrero del 2020, durante un concierto que el grupo realizó en su natal Japón. Ella había logrado superar el trastorno mental y estaba lista para retomar su agenda oficial.

Ahora, TWICE alista un nuevo comeback musical MORE & MORE. Si bien este había sido rumoreado semanas atrás debido a indicios como el cambio del color del cabello de las miembros, finalmente ellas mismas se encargaron de confirmarlo el 28 de abril, durante la conferencia para la presentación del documental YouTube Seize the Light.

Detalles sobre este ni se volvieron a revelar sino hasta el 13 de mayo, fecha en la que se reveló el video teaser conceptual protagonizado por Nayeon. De manera posterior se liberaron los de Chaeyoung, Tzuyu, Sana, Jihyo y Dahyun. La séptima miembro fue Mina.

Siguiendo la línea primaveral, la cantante de 23 años se luce en fondos primaverales y vistiendo crop top y jeans. ‘Penguin’ se ve indiscutiblemente recuperada y ante esto sus fans ONCE tomaron Twitter para celebrarla.

Mediante la tendencia #MINA_MOREandMORE, se alabó su visual, nuevo estilo y sobretodo, que haya logrado regresar con una radiante sonrisa.

