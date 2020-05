Lisa de BLACKPINK: “La gente me ama por lo que soy. También me quiero a mi misma”

El 18 de mayo, la edición coreana de la revista Allure reveló su portada para el número de junio protagonizada por la megaestrella del K-Pop del grupo BLACKPINK, Lisa.

La llamada ‘Thai Princess’ también compartió en su cuenta de Instagram las dos portadas realizadas para el magazine.

En una de ellas, la ‘Royal Maknae’ posa para el lente mientras modela un bodysuit de cuello de tortuga de la marca OFF-WHITE, valorizado en 400 dólares.

BLACKPINK: Lisa en la portada de junio de Allure magazine.

En el segundo cover, Lalisa Monoban lleva un top de tiras La Maille Valensole de Jacquemus.

BLACKPINK: Lisa lleva un top de La Maille Valensole de Jacquemus, valorizado en US$300. Allure magazine.

Por otro lado, Allure adelanta un extracto de la entrevista posterior al reportaje pictórico, donde Lisa reflexiona sobre la importancia de amarse a sí misma, además de agradecer el apoyo y las muestras de amor provenientes de su fandom, BLINK.

“Mi trabajo es increíble. Muchas personas me aman por lo que soy, así que estoy haciendo algo que realmente me hace feliz. También me quiero. Nunca quiero perder esta imagen, por el resto de mi vida".

BLACKPINK: Lisa luce un collar de la marca S_S.IL en la editorial de moda de Allure magazine, para su edición de junio.

Más adelante, la rapera y cantante de BLACKPINK medita sobre cómo la actual pandemia del coronavirus ha restringido sus apariciones (y las de sus compañeras) frente a sus fanáticos en los últimos meses.

“Estamos en una situación en la que no podemos hacer mucho por el bien de la salud y la seguridad de todos, por lo que también estoy teniendo cuidado. Es una pena que no podamos encontrarnos con nuestros fanáticos en persona, pero estamos trabajando duro para prepararnos para impresionar aún más a los fanáticos”, finaliza ‘Miss Unicorn’.

Mientras tanto, BLACKPINK ya anunció su próximo comeback para junio a un año y dos meses después del lanzamiento de su álbum Kill This Love.

