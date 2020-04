Love alarm 2: filtran primeras imágenes de actores principales en el set del dorama

En agosto del 2020 se estrenará Love alarm 2, desenlace de la historia del triángulo amoroso protagonizado por los jóvenes pero talentosos actores Kim So Hyun, Song Kang y Jung Ga Ram.

Gracias a las entrevistas brindadas por el elenco y fotografías oficiales de la primera lectura del guion, las expectativas crecen con respecto a este dorama que se ha convertido en el primero que Netflix mandó a realizar de manera exclusiva.

Jung Ga Ram, Kim So Hyun y Song Kang en la primera lectura del guión de Love Alarm 2.

¿Qué esperar de Love alarm 2? Por el momento la producción se mantiene hermética con respecto a los detalles de la serie. No obstante, los actores han sido captados en las grabaciones y sus imágenes han dado la vuelta en internet.

Jung Ga Ram Love alarm 2

Song Kang Love alarm 2

Love alarm 2.

Mientas tanto, los fans que se enamoraron de la historia que se desarrolló en la primera temporada dividen sus opiniones sobre cuál de los galanes sería la mejor opción para Jojo.

Si bien el dorama está basado en un webtoon que aún no finaliza pero que da algunas pistas sobre quién se quedaría con el amor del personaje interpretado por Kim So Hyun, los espectadores guardan la esperanza de que el final pueda sorprenderles.

netflix, mejores doramas

“Ojalá que se quede con Hye Yeong (Jung Ga Ram) y no con Sun Oh (Song Kang). Es mucho mejor Hye, porque el otro humilló a Jojo y la sometió a presión social para que le dijera que aún lo quiere", “mejor que deje al tóxico Sun Oh o que se quede sola”, se puede leer en las redes sociales.