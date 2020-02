BTS: conoce a los hermanos de los idols K-pop más famosos del momento

Con su comeback Map of the Soul: 7, BTS vuelve a reafirmarse como el grupo más famoso y exitoso del K-pop en estos momentos, con una cantidad récord de reconocimientos y marcas en su haber que no tiene comparación con otros artistas de su generación.

Las hazañas logradas por los también llamados Bangtan Boys no hubieran sido posibles sin su fiel fandom ARMY, y sobretodo, sin el apoyo de sus familiares.

Por ese motivo te presentamos quiénes son los hermanos de estas estrellas del K-pop, quienes han jugado un papel decisivo al ser uno de los principales soportes en la agitada vida de celebridades que llevan.

Jin

Jin es el integrante mayor de BTS, pero dentro de su familia es el más joven. Su hermano, llamado Kim Seok Jung (30), ha podido ser visto junto a su prometida en algunos conciertos del grupo.

Jin BTS hermano

Suga

El hermano mayor de Suga, Min Geum Jae, no ha tenido muchas apariciones en público. Aún así, conforme el mismo rapero lo confesó, fue el único integrante de su familia que le apoyó en su sueño de ser cantante.

Suga BTS y su hermano

J-Hope

Al contrario de los hermanos de los integrantes mencionados, la hermana mayor de J-Hope es bastante conocida en el medio. Si bien no es una celebridad, Jung Da Won (30) ha ganado renombre gracias a su propia línea de ropa y a la belleza de su rostro.

J-Hope BTS hermana

RM

RM tiene una hermana menor cuyo nombre es Kim Geong Min. Sobre ella no hay mucha información ni imágenes ya que el líder de BTS resguarda su identidad porque no es figura pública, pero según medios coreanos tendría 23 años (la edad de Jungkook).

RM BTS hermana

Jimin

El vocalista principal de BTS, Jimin, tiene un hermano menor de nombre Park Ji Hyun, quien supuestamente también tiene la edad de Jungkook.

Jimin BTS hermano

Taehyung

Con respecto a V, se sabe que tiene dos hermanos menores, aunque la información al respecto es confusa. Si bien en un principio se decía que eran dos varones, luego empezó a circular información de que serían una niño y un niño.

De igual manera en YouTube se pueden apreciar videos de Taehyung jugando con dos pequeños que muchos fans confunden con sus hermanos, cuando en realidad son sus primos.

Jungkook

El maknae de BTS tiene un hermano mayor de nombre Jeon Jung Hyun. Aunque prefiere mantenerse alejado de la mirada pública, en algún momento llegó a usar su cuenta personal de Instagram para compartir fotos de la infancia del idol en las que él también aparecía.