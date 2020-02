BTS revela lista de canciones y colaboración con Sia para “Map of the Soul: 7” [FOTOS]

BTS se acerca a la recta final para el esperado lanzamiento de su álbum de estudio “Map of the Soul: 7”. Luego de revelar cuatro conceptos fotográficos, las canciones teaser “EGO” y “SHADOW”, y un nuevo single titulado “Black Swan”, el grupo Kpop decidió publicar la lista oficial de canciones que serán incluidas en el proyecto.

A menos de una semana de su comeback, BigHit Entertainment anunció en Twitter el nombre de los 20 sencillos musicales y reveló una sorpresiva colaboración con la cantante australiana Sia.

PUEDES VER BTS: idols Kpop son nominados en los Kids Choice Awards y la votación ya está abierta

BTS "Map of the Soul: 7"

“Map of the Soul: 7” contará con una lista de títulos provenientes de su anterior éxito “Map of the Soul: Persona”, como “Boy With Love” y “Make It Right”, otros ya conocidos por los ARMY, como “Interlude: Shadow” de Suga, “Outro: Ego” de J-Hope y “Black Swan”.

La canción principal será “ON”, la cual contará con dos versiones: la primera cantada por BTS y otra en colaboración con Sia, aunque esta última estará disponible solo para el álbum digital.

La noticia sorprendió a los seguidores del grupo en las redes sociales, quienes demostraron su entusiasmo por la colaboración de ambas estrellas con divertidas reacciones.

BTS "Map of the Soul: 7"

“Map of the Soul: 7” será lanzado oficialmente el próximo 21 de febrero KST, mientras que el video musical de la canción “ON” será revelado una semana después. Por otro lado, BTS estará presente en el programa de noticias y talk show estadounidense The Today Show, donde hablarán de su nuevo álbum y promocionarán su sencillo principal.