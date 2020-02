TWICE: así se vive el regreso de Mina a los escenarios [FOTOS y VIDEOS]

La idol Mina de TWICE regresa a los escenarios luego de casi cuatro meses de mantenerse alejada de los escenarios por sus problemas de ansiedad.

La cantante de Kpop hizo su primera aparición durante el concierto que ofreció su agrupación en Japón. Miles de ONCE celebran este acontecimiento en redes sociales.

TWICE Mina

Desde que Mina de TWICE hizo su primera aparición los fans no dejaron de corear su nombre en pleno show. Por otro lado, los seguidores que, no tuvieron la suerte de asistir al concierto volvieron tendencia mundial a la cantante.

“#ProudOfYouMina” fue el hashtag que utilizaron los ONCE (nombre del fandom oficial) en Twitter para homenajear a la idol.

“Feel Special” de TWICE

Como se recuerda, Mina fue diagnosticada con un cuadro de ansiedad por lo que decidió tomarse un tiempo para su recuperación mental.

Esto fue en julio, mientras terminaba de preparar el octavo mini álbum de TWICE, por lo que no participó en las promociones de “Feel Special” en los programas musicales, ni premiaciones.

En tal sentido, el concierto de TWICE en Japón significó la primera presentación de “Feel Special” con las nueve miembros del grupo.

Mina de TWICE y sus fans

La reacción de ONCE no se hizo esperar y muchos se conmovieron al ver a Mina sonriendo y cantando junto a sus compañeras luego de varios meses de ausencia.

Los fans de TWICE principalmente rescataban la fortaleza de Mina por haber luchado para superar su cuadro de ansiedad.

Estos son algunos de los comentarios que se encontraron de ONCE en Twitter:

TWICE Mina en Twitter

Todavía no se ha confirmado fecha del comeback de TWICE en Corea del Sur junto a Mina, pero se espera que sea a mediados del 2020. De momento solo han lanzado su álbum repackage en Japón el pasado 5 de febrero por lo que continuarán con sus promociones en dicho país.