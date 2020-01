TWICE: familiar de Momo es atacada por romance de la idol con Kim Heechul

Las cosas siguen complicándose para Momo de TWICE.

Luego de que el 2 de enero KST se hiciera pública su relación con Heechul (36), uno de los integrantes más populares del grupo K-pop Super Junior, la idol de 23 años se ha convertido en blanco de todo tipo de comentarios.

La hermana mayor de Momo de TWICE es el nuevo objetivo de los detractores.

Aunque muchos de estos han sido positivos ya que gran parte de su fandom ONCE (“ONCE & TWICE”) , E.L.F. (“EverLasting Friends”, la fans de Super Junior) y seguidores del K-pop en general han brindado su respaldo a esta nueva etapa de su vida, algunos internautas mostraron su desaprobación enviándole comentarios maliciosos.

Heechul y Momo se han visto envueltos en controversias desde que se hiciera pública su relación amorosa.

Sin embargo, esto último habría tomado una dimensión más problemática ya que se ha conocido que ahora la hermana mayor de la bailarina principal de TWICE se ha convertido en el nuevo objetivo de los detractores.

Según informó el portal allkpop el 7 de enero, los internautas estarían dejando mensajes de odio en la cuenta Instagram del referido familiar.

Puesto que ella, al igual que su famosa hermana menor, es oriunda de Japón y actualmente se encuentra desempeñándose como bailarina en ese país, uno de estos detractores acompañó su comentario negativo con el siguiente razonamiento, según el referido portal: “La hermana mayor de Momo ni siquiera sabe coreano, así que está bien escribir esto”.

Frente a esta situación, ONCE y los internautas han expresado su molestia y han pedido que los familiares de la idol, cuyo verdadero nombre es Hirai Momo, tomen medidas legales para poder contrarrestar estos comentarios maliciosos y puedan frenar las consecuencias negativas de estos.

Goo Hara y Sulli fueron las víctimas fatales de los comentarios de odio en Corea del Sur.

Como se recuerda, los idols K-pop son las principales víctimas del ciberbullying en Corea del Sur. Algunos de estos, debido a la gravedad de los ataquen, han sufrido de depresión y ansiedad, y en los peores casos (como el de Sulli y Hara), fueron empujados al suicidio.