Super Junior: ‘Yesung’ sufre agresión por sasaeng y fanáticas se indignan [VIDEO]

Otra vez. El cantante de la banda Super Junior, Kim Jong Woon, más conocido como ‘Yesung’ o ‘Yeyo’, sufrió un accidente por parte de una sasaeng. La agrupación de kpop salía de una presentación en Music Bank cuando pasó el incidente que ya dio vuelta en las redes sociales.

Luego de la grabación de Super Junior, los miembros se dispusieron a salir para ir a sus casas cuando un grupo de fans esperaban para tomarse fotos con sus idols. Cientos de fanáticas sacaron sus celulares para lograr captar de cerca a los integrantes de una de las bandas más famosas de Corea del Sur.

PUEDES VER Jungkook de BTS muestra por error nuevo tatuaje y causa sensación en Twitter [VIDEO]

En medio de la oleada de fanáticas, ‘Yesung’ caminaba tranquilo, a paso lento, cuando una chica reconocida como sasaeng (fan obsesivo con un ídolo coreano) empujó al integrante de Super Junior.

Como se muestra en las imágenes, la joven se encuentra grabando a uno de los integrantes cuando empieza a empujar a ‘Yeyo’ hacia el auto blanco. El idol se estrelló contra el autómovil con una expresión algo molesta por lo sucedido mientras sus amigos lo ayudan a reponerse.

Este video ha rebotado en Twitter y ha generado una ola de críticas en las redes sociales. Cientos de seguidoras del grupo manifestaron que la sasaeng siempre muestra ese comportamiento agresivo y pone en situaciones incómodas a los integrantes de Super Junior.

PUEDES VER Jennie de BLACKPINK borra imágenes de su Instagram oficial para evitar millonaria demanda

En las redes sociales, algunas miembros del fandom ELF compartieron algunas imágenes sobre el incidente y pidieron que respeten el espacio privado de cada uno.

Redes sociales: fanáticas se pronuncian

Redes sociales: Fanáticas comparten imágenes

Por ello, ELF (fandom Ever Lasting Friends de Super Junior) pidieron a la empresa SM Entertainment que sean más estrictos con la seguridad de sus idols y que no permitan que vuelven a agredir a otros integrantes a causa de las sasaengs.

Además, exigieron tomar medidas con la sasaeng que agredió a ‘Yesung’. Se conoció también que la joven esta obsesionada con Donghae y que genera mucha desconfianza al manager del cantante.

ELF

ELF

PUEDES VER Crash Landing on You: 3 razones para ver el nuevo dorama de Hyun Bin y Son Ye Jin

Este episodio no ha tenido perjuicios en contra del idol Kim Jong Woon; sin embargo, esta no es la primera vez que sucede estos incidentes, ya que el integrante de Super Junior ha tenido otras agresiones. Por ahora, ELF espera que todo se solucione y no vuelva a ocurrir dichos incidentes.