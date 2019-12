MAMA 2019: Lista completa de idols y grupos K-pop nominados

La 21 edición de los premios Mnet Asian Music Awards, evento que premia a lo mejor del K-pop, tiene como gran favorito al grupo BTS, quienes podrían llevarse por cuarto año consecutivo el galardón a “Artista del Año”, sobrepasando a los otros 33 artistas nominados en la misma categoría, entre los que figuran BLACKPINK, EXO, GOT7, MAMAMOO y MONSTA X.

La gala se realizará en el Nagoya Dome de Japón el próximo 4 de diciembre. Asimismo, las votaciones continuarán abiertas hasta las 23:59 p.m. (hora KST) del 3 de diciembre. Los votos se realizarán a través de la web de los MAMA 2019, y en la categoría Worlwide Fans Choice se hacen por Twitter, utilizando los hashtags #MAMAVOTE más la etiqueta del artista elegido.

Asimismo, la line-up o alineación de artistas -entre consagrados y novatos- que se presentaran en Mnet Asian Music Awards 2019, ya ha sido confirmada siendo los elegidos: BTS, Chungha, GOT7, MONSTA X, MAMAMOO, SEVENTEEN, TWICE, ITZY, TXT, ATEEZ, WayV, ONEUS y J. Y. Park.

Por otro lado, la transmisión EN VIVO de la red carpet de los MAMA 2019 iniciará a partir de las 4:00 p.m. (hora KST) y se podrá seguir a través de las redes sociales oficiales de MNET en Twitter, Facebook y YouTube, así como en página web (Mwave.me).

La entrega de premios comenzará a partir de las 6:00 p.m. y se podrá ver vía streaming por el canal de YouTube Mnet K-pop y la web oficial.

Los MAMA 2019 se podrán disfrutar vía streaming a través de las redes sociales de Mnet.

MAMA 2019: Lista completa de nominados

Mejor Artista Femenino

Jennie

Chungha

Taeyeon

Heize

Hwasa

Mejor Artista Masculino

Park Hyo Shin

Baekhyun

Mino

Taemin

Paul Kim

Mejor Rookie Masculino

AB6IX

ATEEZ

TXT

Kang Daniel

Kim Jaehwan

X1

Mejor Rookie Femenino

ITZY

Rocket Punch

BVNDIT

EVERGLOW

Jeon Somi

Cherry Bullet

Mejor Grupo Femenino

BLACKPINK

TWICE

Red Velvet

MAMAMOO

IZ*ONE

GFriend

Mejor Grupo Masculino

EXO

GOT7

NCT 127

MONSTA X

BTS

SEVENTEEN

Mejor Actuación de Banda

DAY6 – Time of our Life

MC The MAX – After You've Gone

NELL – Let's Part

N.Flying – Rooftop

JANNABI – For Lovers Who Hesitate

Mejor Artista de Hip–Hop y Urban

Mino – Fiance

Epik High – Love Drunk

Woo Won Jae – Taste

Crush – Nappa

Heize – She's fine

Mejor Actuación Vocal Grupal

AKMU – How Can I Love The Heartbreak, You're The One I Love

WINNER – Millions

Davichi – Unspoken Words

Mamamoo – gogobebe

Bolbbalgan4 – Spring

BTOB – Beautiful Pain

Mejor Actuación Vocal en Solitario

Kim Jaehwan – Begin Again

Park Bom – Spring

Ben – 180 Degrees

Jang Beom June – Karaoke

EXO Chen – Beautiful Goodbye

SNSD Taeyeon – Four Seasons

Mejor OST

Gummy – Remember Me (Hotel Del Luna)

JANNABI – Take My Hand (Romance is a Bonus Book)

Jang Beom June – Your Shampoo Scent in the Flowers (Be Melodramatic)

Paul Kim – So Long (Hotel Del Luna)

Hajin – We All Lie (SKY Castle)

Mejor colaboración

Soyou x OVAN – Raindrop

Lee Sora x Suga – Song Request

Jang Hye Jin x Yoon Min Soo – Drunk on Love

Changmo x Hash Swan x Ash Island x Kim Hyo Eun – BAND

Heize x Giriboy x Suga – We Don't Talk Together

Mejor actuación de baile femenina

(G)I–DLE – Senorita

BLACKPINK – Kill This Love

TWICE – FANCY

Red Velvet – Zimzalabim

IZ*ONE – Violeta

GFRIEND – Sunrise

Mejor actuación de baile masculina

EXO – TEMPO

GOT7 – Eclipse

NU'EST – BET BET

MONSTA X – Alligator

BTS – Boy With Luv

SEVENTEEN – Fear

Mejor actuación solista de baile

Sunmi – LALALAY

Jennie – SOLO

Chungha – Gotta Go

Taemin – WANT

Hwasa – Twit

Canción del año

AKMU – How can I love the heartbreak, you’re the one I love

BEN – 180 Degree

BLACKPINK – Kill This Love

BOL4 – Bom

BTOB – Beautiful Pain

BTS – Boy With Luv

Changmo x Hash Swan x ASH ISLAND x Kim Hyo Eun – BAND

Chen – Beautiful goodbye

Chungha – Gotta Go

Crush – NAPPA

Davichi – Unspoken Words

DAY6 – Time of Our Life

Epik High – LOVEDRUNK

EXO – Tempo

GFRIEND – Sunrise

(G)I–DLE – Señorita

GOT7 – ECLIPSE

Gummy – Remember Me (Hotel Del Luna)

Ha Jin – We All Lie (SKY Castle)

Heize – SHE’S FINE

Heize x. GIRIBOY – We don’t talk together

Hwasa – TWIT

IZ*ONE – Violeta

Jang Bum Joon – Karaoke

Jang Bum Joon – Your Shampoo Scent in the Flowers (Melo is My Nature)

Jang Hye Jin x Yoon Min Soo – Drunk On Love

JANNABI – For Lovers Who Hesitate

JANNABI – Take My Hand (Romance is a Bonus Book)

Jennie – SOLO

Kim Jae Hwan – Begin Again

Lee Sora x Suga – Song Request

M.C the MAX – After You’ve Gone

MAMAMOO – gogobebe

MONSTA X – Alligator

N.Flying – Rooftop

NELL – Let’s Part

NU’EST – BET BET

Park Bom – Spring

Paul Kim – So Long (Hotel Del Luna)

Red Velvet – Zimzalabim

SEVENTEEN – Fear

Song Mino – FIANCÉ

Soyou x OVAN – Rain Drop

Sunmi – LALALAY

Taemin – WANT

Taeyeon – Four Seasons

TWICE – FANCY

WINNER – MILLIONS

Woo Won Jae – Taste

Artista del Año

AB6IX

ATEEZ

Baekhyun

BLACKPINK

BTS

BVNDIT

Cherry Bullet

Chungha

EVERGLOW

EXO

GFRIEND

GOT7

Heize

Hwasa

ITZY

IZ*ONE

Jennie

Jeon Somi

Kang Daniel

Kim Jae Hwan

MAMAMOO

MONSTA X

NCT 127

Park Hyo Shin

Paul Kim

Red Velvet

Rocket Punch

SEVENTEEN

Song Mino

Taemin

Taeyeon

TWICE

TXT

X1

Worldwide Fans’ Choice Top 10

AB6IX

AKMU

ATEEZ

BEN

BLACKPINK

BOL4

BTOB

BTS

BVNDIT

Cherry Bullet

Chungha

Crush

Davichi

DAY6

Epik High

EVERGLOW

EXO

GFRIEND

(G)I–DLE

GOT7

Heize

ITZY

IZ*ONE

Jang Bum Joon

JANNABI

Jeon Somi

Kang Daniel

Kim Jae Hwan

MAMAMOO

M.C the MAX

MONSTA X

NCT 127

NELL

N.Flying

NU’EST

Park Bom

Park Hyo Shin

Paul Kim

Red Velvet

Rocket Punch

SEVENTEEN

Sunmi

Taemin

Taeyeon

TWICE

TXT

WINNER

Woo Won Jae

X1