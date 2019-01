Explicación de la escena post-crédito de Avengers: Infinity War [VIDEO]

Avengers Infinity War ya está aquí y con su llegada no nos ha resuelto todas las dudas, sino que dejó grandes interrogantes, como por ejemplo la única escena post-crédito.

Los seguidores de Marvel saben que no pueden pararse de sus asientos hasta el último segundo, pero no pasó lo mismo con Infinity War; sin embargo, fuentes oficiales aseguraban que se iba a tratar del post-crédito más épico nunca antes visto y, no se equivocaron debido que marca otra perspectiva de la próxima trama.

SPOILER

En los minutos finales de la cinta vimos cómo la mitad de superhéroes desaparecieron (muchos fanáticos no superan la escena de Tony Stark abrazando a Spiderman antes de desvanecerse), todos quedaron con la gran interrogante, ¿qué pasará?

La respuesta habría llegado de la mano de la escena post-crédito de Avengers: Infinity War, en esos breves, pero valiosos minutos vemos cómo se desvanecen Nick Fury y la agente Mari Hill sin antes presionar un “botón de emergencia”, cuando logran desaparecer estos personajes el aparato nos deja ver el logo de Captain Marvel.

Ya se había voceado la participación de este nuevo personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero muchos pensaron que empezaríamos a saber de ella en su película en solitario.

Sin lugar a duda, Avengers: Infinity War ha sido una cinta que ha cumplido con las expectativas generadas y se espera que Avengers 4 sea igual de épica o mayor. ¿Ya viste la cinta?

Estreno Capitana Marvel

Como se sabe, el 7 de marzo del 2019 llegará a los cines del Perú Capitana Marvel (protagonizado por Brie Larson), esta nueva superheroína es una de las más poderosas del UCM. Aquí podrás saber quién es y por qué es tan poderosa.

Uno de los detalles que se han revelado sobre esta esperada cinta es que tendrá una duración de 2 horas y 10 minutos.

El presidente de Marvel reveló que Capitana Marvel es la super heroína más fuerte del UCM.

Antes de que se empiece a grabar la película, la empresa cinematográfica publicó una pequeña sinopsis referente a una de sus más esperadas cintas.

Trata sobre Carol Danvers, una mujer que se convierte en una de las heroínas más poderosas del universo debido a que la tierra se ve perjudicada por una guerra galáctica entre dos razas alienígenas.

La película está ambientada en la década de 1990.

Esta nueva entrega de Marvel Studios será una increíble novedad que no se asemeja a ningún otro film del UCM.

Debido a su conexión con Avengers 4, Capitana Marvel apunta a ser una de las películas más taquilleras del 2019.