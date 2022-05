“Pasión de gavilanes 2″ está cada vez más cerca del emotivo cierre que Natasha Klauss (Sara) ha prometido. Por ahora, la telenovela colombiana mantiene en vilo a sus miles de fanáticos, pues aun queda pendiente mostrar el esperado encuentro entre Franco Reyes y su familia, luego de varios capítulos desde que se mostró su ansiado ingreso a la trama.

Esto último podría resolverse en el nuevo capítulo de la ficción y es probable que lo haga, pues un adelanto ha anticipado que hemos entrado a la semana final de la serie, con lo cual diversas preguntas empezarán a encontrar sus respuestas.

En ese sentido, aquí te dejamos toda la información sobre “Pasión de gavilanes” 2x65.

El capítulo 65 de "Pasión de gavilanes 2"podría significar un emotivo momento para los seguidores del romance entre Sarita y Franco. Foto: composición/Telemundo

Resumen: qué pasó en el capítulo 64 de “Pasión de gavilanes 2″

Luego de haberlo defendido por varias semanas, Sara y Gabriela finalmente descubren el verdadero rostro de Demetrio Jurado, tras las confesiones de una malherida Dominga. La fiel empleada de la Sra. Acevedo fue atacada por el sujeto, pero quedó consciente lo necesario para identificar a su agresor.

No solo pasó todo ello, sino que un par de ancianos visitan a las mayor de las Elizondo para decirle que Jurado les había robado el cuadro que ella tenía. Muy preocupada por lo que podría hacer el hombre, decide llevar a su madre a la casa de Jimena para contarle lo que se acaba de enterar.

Si bien Gaby quiso ir con su madre y abuela a la hacienda de su tía, Sarita le dice que mejor devuelva el cuadro y luego las encuentre. Eso es lo que hace, pero no cuenta con que Demetrio llegará dentro de poco a su hogar.

Por otro lado, Franco escucha que el abuelo Martín habla sobre algunos problemas en la hacienda, por lo cual decide ir a ver a Sara y a sus hijos, quienes no tienen idea de que estaba tan cerca. ¿Logrará salvar a Gaby de un posible ataque?

Por otro lado, Duván, el hijo de Óscar con Romina, empieza a sobreponerse poco a poco al estado crítico en el que estuvo, luego de haber consumido el veneno que le dio su madre para Jimena. Fans esperan que cuando despierte diga la verdad a la Policía.

En tanto, Samuel Caballero no está preocupado por el amorío entre Muriel y Juan David, porque sabe que ella no ha tenido romances serios en el pasado. No obstante, no se tranquiliza del todo, por lo cual ha citado a Rosario Montes. ¿Qué planes tendrá en mente? Entérate en el próximo capítulo.

Sergio Goyri como Samuel Caballero. Foto: Telemundo.

Avance capítulo 65 de “Pasión de gavilanes 2″

Cuándo se estrena el capítulo 65 de “Pasión de gavilanes 2″

“Pasión de gavilanes 2″ estrenará su capítulo 65 este lunes 23 de mayo. En él veremos si Franco Reyes logrará salvar a Gaby de Demetrio, si Duván acusará a su madre por intentar envenenar a Jimena, entre otros detalles.

¿Dónde ver “Pasión de gavilanes 2″?

Telemundo es la cadena encargada de emitir “Pasión de gavilanes 2″, al menos en Estados Unidos. Si resides en el país, puedes sintonizar la producción a través del canal en vivo, su página web y en el app móvil. En caso quieras ver los episodios en otro momento, también están disponibles a través del servicio de streaming Peacock.

El capítulo 65 de "Pasión de gavilanes 2" llegará a la TV este lunes 23 de mayo. No te lo puedes perder. Foto: composición/Telemundo

¿A qué hora ver “Pasión de gavilanes 2″?

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Perú – 10.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Estados Unidos – 10.00 p. m

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Ecuador – 10.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Colombia – 10.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en México – 10.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Chile – 12.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Bolivia – 11.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Venezuela - 11.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Argentina – 12.00 p. m.

Ver “Pasión de gavilanes 2″ en Brasil – 12.00 p. m.

¿Se puede ver gratis “Pasión de gavilanes 2″?

La respuesta, al menos para Latinoamérica, es no. Debido a que no hay algun servicio que emita “Pasión de gavilanes 2″ de manera oficial en nuestra región, Telemundo solía lanzar algunos capítulos en sus cuentas de YouTube, pero ya ha desabilitado aquella opción, por lo que se debe esperar que anuncien en dónde transmitirán la trama.

¿Cuándo se estrenará “Pasión de gavilanes 2″ en Netflix?

Por ahora, no hay una fecha de estreno concreta para “Pasión de gavilanes 2″ en Netflix. No obstante, el portal Confidencia digital indicó que la ficción llegaría al gigante del streaming tras su paso por Telemundo en Estados Unidos.

Ello también lo dejó entrever la actriz Danna García (quien interpreta a Norma Elizondo) en una anterior conversación con People en Español: “Yo supongo que sí, por ahora solo sé que vamos a salir en Telemundo”.