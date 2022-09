HBO sigue extendiendo el universo de “Game of thrones” con “House of the dragon”. Esta exitosa serie de televisión, que está a punto de despedirse de dos de sus protagonistas de la Casa Targaryen, está acercando a sus fans a un salto largo en el tiempo para su capítulo 5. En ese sentido, si no quieres perderte el próximo episodio, en las siguientes líneas te dejamos más detalles.

Avance de “House of the dragon” 1x05

¿Qué sucedió en el capítulo 4 de “House of the dragon”?

El episodio 4 de “House of the dragon” elevó la polémica. Vimos un controversial encuentro entre Rhaenyra y Daemon; además de dejarnos con una muy sugerente secuencia con Alicent y Viserys.

El placer y la lujuria no fueron los únicos protagonistas de este lanzamiento. La política fue un factor importante para la trama, puesto que Rhaenyra recibió un ultimátum que tendrá trágicas consecuencias en el reino.

“House of the dragon”, capítulo 5: fecha de estreno y horario

El capítulo 5 de “House of the dragon” llegará al streaming este domingo 18 de septiembre y, si vives en el Perú, podrás verlo a partir de las 8.00 p. m. A continuación, te dejamos los horarios según tu país:

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala ► 7.00 p. m.

México, Colombia, Ecuador ► 8.00 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana ► 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay ► 10.00 p. m.

Rhaenyra y Daemon Targaryen dividieron a lo fans tras el estreno del capítulo 4 de "House of the dragon". Foto: HBO Max

¿Cómo puedo ver el capítulo 5 de “House of the dragon”?

Para ver el episodio 5 de “House of the dragon” solo debes tener una suscripción activa al servicio. Los precios inician desde los S/ 19.90 (plan móvil mensual).

¿Quiénes forman parte del elenco de “House of the dragon”?

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen (en su versión adulta)

Milly Alcock como Rhaenyra Targaryen (en su versión joven)

Matt Smith como Daemon Targaryen

Paddy Considine como Viserys I Targaryen

Rhys Ifans como Otto Hightower

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Fabien Frankel como Criston Cole.