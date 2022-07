Ben Affleck regresa como Batman para “Aquaman 2”: avance confirma reunión con Arthur Curry

“Aquaman and the lost kingdom” ha estado en el ojo de la tormenta desde hace meses, especialmente cuando el juicio Johnny Depp vs. Amber Heard acaparó la atención de los fans y la prensa. Si bien muchos creían que la actriz quedaría fuera de la trama, finalmente se aclaró que Warner Bros. y DC no la despidieron. No obstante, la película ha tenido una modificación importante: Ben Affleck se unió al reparto.

Esta información fue confirmada por el propio protagonista del film, Jason Momoa, quien ha compartido en su Instagram oficial una imagen junto a su compañero de La liga de la justicia, desde el set de rodaje en los estudios de WB.

Ben Affleck junto a Jason Momoa desde el rodaje de "Aquaman 2". Foto: @prideofgypsies/Instagram

“REUNIDOS Bruce y Arthur. Te amo y te extraño Ben. WB studio tours acaba de explorar el lote trasero bien. Atrapado en el set. Todas las grandes cosas que vienen para “AQUAMAN 2″. Todo mi aloha”, escribió Momoa en la descripción del post que, hasta el momento, lleva más de 270.000 ‘me gusta’ en la red social.

A esta publicación, también le acompañó una historia en la que Jason bromea sobre el ‘spoiler’ para “The lost kingdom”.

Por lo pronto, no se sabe en qué capacidad el Batman de Affleck se comprometerá en la trama. Aun así, se cree que su aparición en el largometraje habría sido en reemplazo de la versión de Michael Keaton.

Como se sabe, el DCEU viene afrontando diferentes cambios en los últimos meses. De acuerdo con The Direct, todo apunta a que la llegada de Affleck a “Aquaman 2″ viene en razón a los constantes retrasos de “The Flash”, filme que cerraría el paso de Ben como el Hombre Murciélago.

Si estás emocionado por el estreno de esta secuela del héroe atlante, ha trascendido que “The lost kingdom” tendrá su arribo a los cines el 17 de marzo de 2023.