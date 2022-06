“Los juegos del hambre”, precuela: Hunter Schafer, de “Euphoria”, se une al elenco de la saga

“Hunger games: the song of birds and snakes” (en español “Los juegos del hambre: el canto de los pájaros y las serpientes”) es la próxima cinta que llegará a los cines para traernos de regreso a la famosa saga inspirada en los libros homónimos escritos por Suzanne Collins.

La productora Lionsgate buscaría exprimir al máximo la exitosa franquicia, por lo que ahora este nuevo filme contará la historia del origen del temible presidente Snow.

Según el medio Deadline, al elenco principal se uniría la joven modelo y actriz Hunter Schafer, conocida por su papel de Jules en “Euphoria”, quien habría conseguido uno de los papeles más importantes de la trama.

Suzanne Collins, escritora de los libros de "Los juegos del hambre" confirmó que su historia tendrá una precuela. Foto: Lionsgate Films

¿Qué personaje interpretará Hunter Schafer en “Hunger games”?

La actriz de 23 años se pondrá en la piel de Tigris Snow, prima mayor del protagonista Coriolanus Snow, su más relevante confidente y estilista de las primeras entregas de “Los juegos del hambre”.

El personaje fue interpretado anteriormente por la actriz Eugenie Bondurante en “Los juegos del hambre: sinsajo, parte 2″.

Eugenie Bondurant como Tigris Snow en "Los juegos del hambre: sinsajo, parte 2". Foto: Lionsgate

Primer avance de la precuela de “Los juegos del hambre”

Vía Twitter, el usuario @somosgeeksnews reveló que la próxima película de la saga será una precuela de lo ya visto y que llegará a los cines en noviembre de 2023.

Si bien el video no revela mucha información sobre la trama o los personajes, sí deja un épico mensaje de invitación a todos los fanáticos alrededor del mundo.

“Estás invitado a regresar a los juegos. En 2023, el mundo descubrirá quién es un ruiseñor y quién es una serpiente”, nos dice el avance mientras se muestra un increíble montaje de animación 3D con un árbol que se va volviendo dorado y en el que acaban apareciendo las figuras de los animales mencionados.