“Top gun”: Tom Cruise bañado en su vómito, una muerte en el set y otros datos de la cinta original

Cuando llegó a los cines, “Top gun” se convirtió, contra todo pronóstico, en la película más taquillera de 1986 , por lo que superó sus propias ambiciones. La cinta se volvió una marca, ya que contó con grandiosas acrobacias aéreas, canciones pop que son consideradas himnos y con el actor que se transformó en una leyenda del Hollywood moderno.

A 36 años de su lanzamiento , regresa con una secuela que se estrenará por todo lo alto en los cines: “Top gun: Maverick”. Además, como si el tiempo no hubiera pasado, Tom Cruise, la última gran estrella del cine, será el protagonista nuevamente.

Historia basada en una nota de revista

En 1983, el productor Jerry Bruckheimer leyó en la revista California una nota titulada “Top gun”, sobre los jóvenes pilotos de aviones navales. “A velocidad Match 2 y a 40.000 pies de altura siempre es mediodía”, fue la primera frase del artículo que lo enamoró. Posteriormente, compró los derechos y contrató a dos guionistas para que trabajaran en la historia.

Un gran actor para un gran proyecto

Imaginar “Top gun” sin la sonrisa perfecta de Cruise es una misión imposible. Sin embargo, lo cierto es que, antes de llegar a él, se barajaron varios nombres para darle vida a Maverick. Sean Penn, Matthew Modine, Patrick Swayze, Emilio Estévez, Nicolas Cage, John Cusack, Matthew Broderick, Michael J. Fox y Tom Hanks fueron algunos de ellos.

Imaginar “Top gun” sin Tom Cruise es una misión imposible. Foto: Paramount Pictures

Opciones de dirección

Tony Scott (hermano del también director Ridley) fue finalmente quien se quedó con la dirección del film. En este caso, también se manejaron otras opciones para ocupar la silla principal. Entre ellas surgieron como posibilidad John Carpenter y David Cronenberg.

Antes de “Top gun”, la experiencia de Cruise con la familia Scott no había sido buena. Ridley era el hermano de Tony Scott y lo había elegido para la cinta “Leyenda”, pequeño traspié que fue un fracaso de crítica y taquilla.

Adicto a la adrenalina

Para terminar de convencer a Cruise, el productor Jerry Bruckheimer le organizó una visita a la base aérea. Caminó por las pistas, vio volar los aviones e inspeccionó los hangares. Hasta lo hicieron dar una vuelta en uno de esos jets. Adicto a la adrenalina, el actor tomó la decisión de hacer “Top gun”. Había quedado fascinado con ese mundo y quería vivir en él, al menos por unos meses.

Tom sin camisa

Un requerimiento de la producción fue ver más momentos el torso desnudo de Tom Cruise. Así fue como, en varias escenas, Maverick y sus compañeros aparecen sin sus clásicas camisetas como cuando juegan al voley o están en los vestuarios.

Un requerimiento de la producción fue ver más momentos el torso desnudo de Tom Cruise. Foto: Paramount Pictures

La marina y su vinculación con el cine

Los aviones los consiguió Bruckheimer con perseverancia, encanto, inteligencia y dinero. Fue a entrevistarse con un importante comandante naval. Llevó con él a Tom Cruise. El marino era sobrino de Grace Kelly, que había fallecido hacía poco. Tal vez esa vinculación familiar con el cine lo predispuso de buena manera para la negociación. En ese entonces, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, todavía sensibilizadas por la visión de Hollywood sobre Vietnam, no autorizaban el uso de sus instalaciones. Pero, en este caso, se pusieron rápido de acuerdo. La película pagaría 1,8 millones de dólares para utilizar los lugares de la Armada, los portaaviones y sus aviones. Además, la hora piloto la abonarían a 7.600 dólares.

El vómito de Cruise

Los actores vomitaron arriba de los aviones de combate. Les costó adaptarse. Tom Cruise fue llevado en un viaje inicial por un piloto profesional. En medio de las maniobras, buscó la bolsa de papel que tenía a mano. Al verlo, el que comandaba la nave hizo girar el avión y lo puso boca abajo en medio de la operación del actor, quien terminó bañado en su propio vómito. Ese fue su bautismo aéreo. Al aterrizar, el militar se acercó a Cruise y le expresó sus respetos: “Solo hay cuatro trabajos que vale la pena hacer en esta vida: piloto de elite, actor, estrella de rock o presidente”, le dijo.

Muerte en el set

Art Scholl, uno de los pilotos que se desempeñaba como doble, perdió el control de su nave en medio de una toma. Anunció por la radio que estaba en graves problemas y la avioneta cayó de picada en el mar. Nunca fueron encontrados los restos ni de la máquina ni del piloto. Una leyenda en los títulos finales le dedica la película.

Pareja dispareja

Cuando los directivos del estudio vieron el primer corte, no quedaron satisfechos. Las escenas de acción eran buenas, el elenco daba la talla, pero algo fallaba. Según los focus groups, faltaban escenas de amor. Los espectadores afirmaban que la relación entre Tom Cruise y Kelly McGillis era demasiado fría. Hubo que volver a rodar. El problema era que la pareja protagónica ya trabajaba en otros proyectos. Para solucionar este detalle, Tony Scott decidió que McGillis utilizara una gorra en la escena del ascensor para que no se notara su cambio de look.

Los espectadores afirmaban que la relación entre Tom Cruise y Kelly McGillis era demasiado fría. Foto: Paramount Pictures

Publicidad para pilotos

Después del estreno y del reinado de la película en la taquilla, las autoridades militares quedaron muy conformes con el film y la imagen que daba de sus pilotos. Fue una enorme publicidad para ellos. Las peticiones para ingresar como pilotos aumentaron un 500% en ese entonces.