El Festival de Cannes continúa en desarrollo y miles de cinéfilos están fascinados con las mediáticas incidencias que va dejando el evento, como la llegada de Tom Cruise el ansiado estreno de “Top gun: Maverick”, la presencia de la famosa modelo peruana Natalie Vértiz, entre otros momentos. No obstante, los ‘espectáculos’ de las estrellas son solo el decorado para el platillo fuerte de la gala: las películas en competencia.

La 75 del Festival de Cannes inició el último 17 de mayo y se extenderá hasta el 28 del mismo mes. Foto: Vanguardia

Dentro de las emocionantes proyectos que están en exhibición, hay uno en particular que ha desatado impactantes, aunque esperadas reacciones. Se trata de “Crimes of the future” , la nueva cinta del director David Cronenberg, cuyo reparto incluye a Kristen Stewart y Viggo Mortensen.

Sus viscerales y perturbadoras secuencias, enmarcadas en una trama de terror sexual, provocaron que el público en Cannes quedara horrorizado y abandonara la sala de proyección en los primeros minutos, según lo reportado por el portal británico Metro.co.uk.

David Cronenberg es el director de "Crimes of the future". Foto: difusión

“Crimes of the future” – sinopsis oficial

A medida que la especie humana se adapta a un entorno sintético, el cuerpo sufre nuevas transformaciones y mutaciones. Con su compañera Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Mortensen), célebre artista de la performance, muestra públicamente la metamorfosis de sus órganos en actuaciones vanguardistas.

Timlin (Stewart), una investigadora del Registro Nacional de Órganos, sigue obsesivamente sus movimientos, y es entonces cuando se revela un misterioso grupo. Su misión: utilizar la notoriedad de Saul para arrojar luz sobre la siguiente fase de la evolución humana.

Todo ello, sin duda, puede sonar bastante chocante, pero el director del filme ya lo veía venir. “Hay algunas escenas muy fuertes. Quiero decir, estoy seguro de que habrá salidas en los primeros cinco minutos de la película. Estoy seguro de ello”, dijo anteriormente Cronenberg a Deadline.

“Algunas personas que han visto la película han dicho que creen que los últimos 20 minutos serán muy duros para la gente , y que habrá muchos abandonos”, agregó.

Ello, de acuerdo con Metro.co.uk, definitivamente se cumplió, ya que muchos espectadores dejaron de ver el largometraje y salieron de la sala. No obstante, hubo quienes se quedaron hasta el final y fueron los que lograron que “Crimes of the future” obtuviera una ovación de seis minutos en Cannes, en donde compite por el mayor premio: la Palme d’Or.