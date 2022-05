“Barbie” de Margot Robbie: ¿por qué se continúa apostando por películas de la famosa muñeca?

La marca Mattel, junto a DIC Animation City y Saban Productions, lanzó a Barbie a la pantalla chica en 1987, con “Barbie and the rockers: out of this world”, una producción en la que se presentaba a la protagonista como líder de una banda de rock.

No fue hasta el 2001 que se estrenó su primera película de animación por computadora, titulada “Barbie en el cascanueces”. Esta cinta fue la adaptación del cuento de E.T.A. Hoffmann “El cascanueces y el rey de los ratones”, y utilizó la música del ballet de Tchaikovsky.

La producción se convirtió en la más taquillera de la serie Barbie, así como el inicio de toda una franquicia de películas que continúan cautivando a millones de niñas, niños, adolescentes y adultos. Tanto es así que ahora se ha anunciado la primera adaptación live-action, protagonizada por Margot Robbie.

Margot Robbie será Barbie en película live action de Warner Bros. Foto: composición/Warner Bros./Mattel

¿Cuántas películas de Barbie existen?

A lo largo de los años, la marca Mattel ha realizado 45 películas que han tenido como protagonista a la famosa muñeca, quien ha sido llevada a la pantalla grande por medio de animación por computadora.

Algunas de ellas se encuentran disponibles en plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, HBO Max y Movistar Play. Además, el usuario de Twitter @raquellegf ha creado un hilo con todas las cintas de Barbie y dónde poder verlas.

"Barbie en el lago de los cisnes" se lanzó en 2003 y es una de las películas más representativas de Barbie. Foto: Mattel

¿Por qué las películas de Barbie no pasan de moda?

A pesar de que ya tiene más de 60 años de existencia, las continuas actualizaciones que Mattel le otorga a Barbie hacen que no pase de moda y continúe siendo la favorita de pequeños y grandes. Considerada incluso como objeto de colección, la muñeca surgió con el fin de empoderar a las niñas .

Cuando Barbie fue lanzada al mercado, la mayoría de los juguetes dirigidos a niñas eran muñecos bebés, lo que incentivaba el estereotipo de que una mujer solo debía dedicarse a cuidar a sus hijos y hacer los quehaceres de la casa.

Así pues, la llegada de Barbie y las diferentes profesiones que presenta hizo que millones de niñas pudieran verse reflejadas en sus muñecas, al plasmar lo que ellas deseaban ser de grandes.

La marca Mattel ha diseñado seis muñecas Barbie en honor a las mujeres que se desempeñan en ingeniería, ciencia, tecnología y matemáticas. Foto: Mattel

Sin embargo, por más que el juguete fue creado con el fin de empoderar a las niñas, la silueta que presentaban las muñecas ha ido creando controversia con el paso del tiempo, ya que mostraban a una Barbie delgada y alta, con medidas que una mujer no posee en la vida real.

Ante esto, Mattel decidió apostar por la diversidad de cuerpos y presentó muñecas de distintas estaturas, tonos de piel y contexturas, con el fin de que más niñas puedan sentirse identificadas con ella. La última actualización que la empresa realizó fue lanzar una Barbie con discapacidad auditiva y un Ken con vitiligo. De esta forma, se puede ver Mattel continúa teniendo claro el mensaje inicial que planteó con el nacimiento de Barbie.

Teniendo como contexto la continua variedad que nos viene ofreciendo la empresa creadora del juguete, y su adaptación al contexto social actual, Barbie se ha convertido en una marca propia que continúa siendo una apuesta exitosa para la industria cinematográfica .

Es en este sentido que ahora Warner Bros. Studios ha sorprendido a millones de fanáticos, al anunciar la realización del primer live-action de la famosa muñeca, protagonizado por Margot Robbie. La esperada cinta llegará a los cines el próximo 21 de julio de 2023.