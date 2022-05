Luego de más de una década, “Avatar” está por regresar a los cines con una nueva entrega, titulada “El camino del agua”. La esperada secuela estrenó un impactante tráiler hace algunos días y muchos quedaron boquiabiertos debido, en gran medida, al gran espectáculo visual que promete esta continuación dirigida por James Cameron. Sin embargo, con la emoción también llega la polémica.

La historia de “Avatar” transporta a los espectadores a Pandora, un planeta habitado por los Na’vi, especie a la que un grupo bastante amplio de humanos decide unirse con diversos propósitos de estudio. Pero los intereses personales del coronel Miles Quaritch desatan una sangrienta batalla.

Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) son los protagonistas de la saga de "Avatar". Foto: Morning Herald.

En esta guerra, que tiene a Jake Sully (el humano) y Neytiri (la princesa Na’vi) como protagonistas, se enfrentan dos fuerzas principales: la opresión cargada de injusticia y el poder de lo místico, enfundado en las conexiones del pasado con la naturaleza y el presente.

Esta narrativa es justamente lo que ha reabierto un debate muy particular: ¿Cameron plagió la historia de su taquillera producción estrella? Esta cuestión ha dividido a muchos, y se cree que la respuesta estaría en una película animada de los 90 llamada “Ferngully: the last rainforest”.

"Ferngully: the last rainforest" tuvo su estreno en 1992. Foto: difusión

¿De qué trata?

Las hadas viven en un lugar tranquilo en el bosque llamado Ferngully, que ha sido protegido durante muchos años por Magi Lune (Grace Zabriskie), un hada sabia con fuertes poderes. Pero su nieta Crysta (Samantha Mathis) está muy intrigada por el mundo de afuera.

Ella, junto a otros habitantes, no cree que los humanos existan y que solo están en los cuentos, hasta que un murciélago llamado Batty Koda (Robin Williams) llega y les relata todas esas alucinantes historias sobre cómo fue capturado por los humanos.

Al principio, nadie le cree, excepto Crysta, que está decidida a averiguar la verdad. Por ello, va a Mount Warning, donde se sabe que está atrapada la malvada sombra de la destrucción, Hexxus (Tim Curry), y encuentra a un humano llamado Zak (Jonathan Ward).

Cuando este casi es aplastado por un árbol, ella lo encoge accidentalmente al tamaño de un hada y cae sobre un árbol que está a punto de ser devorado por el Nivelador, una máquina que ha estado cortando todos los árboles con X rojas.

La joven hada decide llevar a su ‘rehén’ ante Magi Lune, para que ella pueda desencantarlo. En el camino, el sujeto ve por primera vez el bosque realmente con toda su belleza y vida. Sin embargo, de vuelta al Mount Warning, los humanos han liberado accidentalmente a Hexxus, que está empeñado en destruir Ferngully.

Con Hexxus acercándose cada vez más al mágico paisaje, Magi Lune llama a todas las hadas para que se acerquen y les informa del peligro. De ese modo, los lugareños unen fuerzas para proteger su hogar. Es la magia vs. las máquinas.