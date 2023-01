Entre todas las series ícono de la televisión, “El Chavo del 8″ tiene un espacio asegurado en el corazón de los millones de televidentes que ven sus capítulos desde 1971, año en el que Roberto Gómez Bolaños dio inicio a su trama junto a su histórico reparto. Entre ellos están Ramón Valdés, Florenda Meza, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar.

Pero si “El Chavo” acompañó a generaciones en la televisión, 43 años después del estreno de su capítulo final, todo terminó. En el 2020, se dio a conocer que los herederos de Chespirito tenían que renovar su contrato de exclusividad con Televisa, pero si pensaron que todo sería positivo, esto no fue así.

La disputa del Grupo Chespirito con Televisa: el fin de las emisiones de “El Chavo del 8″

Roberto Gómez Bolaños protagonizó "El Chavo del 8" cuando tenía 41 años. Foto: Televisa

El 31 de julio del 2020, el hijo de Roberto Gómez Bolaños, Roberto Gómez Fernández, compartió en su cuenta de Twitter que, tras conversaciones con Televisa, la cadena decidió no emitir más los programas creados por su padre . “Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro de que lo lograremos”, escribió.

¿Qué había pasado? Conforme pasaron las horas, se supo que Televisa y el Grupo Chespirito no llegaron a un acuerdo sobre los derechos de emisión de los programas. Al dejar de ser exclusivos, la familia decidió retirarlos de México y otros 20 países. Perú es uno de ellos.

Roberto Gómez Fernández es hijo de Chespirito. Foto: difusión

Quien también compartió su punto de vista sobre este tema fue Graciela Gómez Fernández. “ Es una pena que quien más se benefició de los programas hoy afirme que ya no valen nada . A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo… Esa riqueza no se puede cuantificar… Los intereses económicos no están en la familia”, comentó.

Roberto y Graciela Gómez Fernandez hablaron sobre la salida de "El chavo del 8 " de la TV. Foto: Twitter

De acuerdo a BBC, el canal brasileño SBT, que emitía los programas, confirmó que recibió más de 40.000 mensajes de televidentes para que no los retiren. Como se sabe, Brasil es uno de los países con mayor interés en la obra de Roberto Gómez Bolaños, al punto que sacó su propia versión.

¿Los programas de Chespirito podrán volver a la TV?

Tiempo atrás, Gómez Fernández dijo que su familia tiene como intensión lograr que los programas regresen a la televisión. Lamentablemente, las negociaciones se detuvieron por la pandemia.

“Queremos que el mundo vuelva a ver ‘El Chavo’, ‘Chespirito’ y más. Es algo por lo que no descansaré hasta que suceda. No hemos llegado a un acuerdo entre mi familia y Televisa. La decisión de dejar la empresa fue para conseguir mejores opciones. No tenemos pleito alguno con ellos, son personas a las que respeto”, manifestó.

Por el momento, no se tiene mayor información sobre la retransmisión de las series de Chespirito en la TV. En estos últimos tres años, los rumores han dicho que llegarían a plataformas como Netflix o Disney, pero no ha sido así.

Eso sí, la bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños sigue en marcha y los principales actores en ser voceados para dar vida a Chespirito son Lalo España y Juan Freser. La grabación iniciará en el 2023.