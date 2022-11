“La reina del sur 3″ cambió su guion y mató a querido personaje: Faustino llora su partida

“La reina del sur 3″ sigue como una de las series más populares del momento en Telemundo. Con Kate del Castillo retomando el personaje de Teresa Mendoza, la exnarcotraficante ahora no solo está libre, sino que tiene que cerrar una alianza con Epifanio Vargas para poder vivir en paz.

En un viaje en el que recorrerá varios países de Latinoamérica, incluido Perú, Teresa tendrá que hacer frente a la DEA, organización que la busca para que cumpla su condena. Con sus aliados huyendo, quien vivirá uno de los momentos más trágicos de la temporada es Faustino.

¡Aviso de spoiler! Foto: composición de Gerson Cardoso Rafael/LR

En el capítulo 19 de “La reina del sur 3″, Sofía Dantes (Isabella Sierra) continúa escapando de la DEA junto con el resto de sus compañeros. Con Rocío Aljarafe (Sara Vidorreta) herida, no tiene más excusas para aceptar la ayuda de Mateo Mena (Anderley Palomino).

Tras dejarle en claro que no confía en él, todos siguen su viaje, el problema es que las heridas de Rocío empeoran y Faustino está preocupado por ella. Agotada, la mujer habla con cada uno de sus amigos. Ellos, extrañados, piensan que se está despidiendo.

Rocío Aljarafe es interpretada por Sara Vidorreta. Foto: Telemundo

“’Vampi’, si usted no está a mi lado, yo no contemplo seguir mi vida. No digas que no estarás conmigo. Usted no se me va a morir”, le manifiesta Faustino a Rocío, quien cada vez está peor. Después de que la muchacha le pida agua a su pareja, ella le suelta la mano. En medio del llanto y la desesperación de su novio, Rocío muere en “La reina del sur 3″.

Sofía le avisa a Teresa sobre el deceso de Rocío, a lo que Mendoza le cuenta a Oleg y al resto de sus aliados. Cansada, le dice al hombre que está harta de que la gente buena fallezca por ella. “No quiero ni un muerto más de nuestro lado”, exclamó.