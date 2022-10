“Al fondo hay sitio” 9, episodio 72, Joel, finalmente, conoció a sus gemelos

“Al fondo hay sitio” nos hizo creer que Joel y Fernanda retomaron su relación y que incluso tuvieron gemelos a los que llamaron Doris y Nemo. Sin embargo, la novena temporada reveló que todo fue parte de la imaginación del ‘niño con cara de pez’.

La pareja más querida del fandom realmente se separó hace dos años y sus supuestos hijos nunca existieron. ‘Pollo Gordo’ le dijio que era hora de que la supere y los nuevos capítulos parecen indicar que ya lo estaría logrando.

El capítulo 72 mostró a Joel conociendo a sus gemelos, a los que nunca logró sacar de su cabeza. Para sorpresa de los fanáticos, la mamá no era Fernanda, sino Macarena. Si bien solo fue un sueño, es una clara señal de que podría estar enamorándose de la hermana menor de Diego Montalbán.

Cabe resaltar que Erick Elera no quería que su personaje vuelva a enamorarse tan pronto, pero los guionistas tenían otros planes. “A mí me encanta que esté solo ahorita, no quiero enamorada, no quiero nada. Gigio, por favor, no me pongas novia todavía”, dijo a los medios anteriormente.

¿Dónde ver “Al fondo hay sitio”?

“Al fondo hay sitio” se puede ver en vivo por América Televisión. También se encuentra disponible en la aplicación América TV Go.

¿A qué hora ver la serie peruana?

El programa lanza sus capítulos a las 8.40 p. m., después del reality “Esto es guerra” y antes del show “Luz de luna”.