“Black Panther: Wakanda forever”: así luce Shuri como Pantera Negra en tráiler

“Pantera Negra 2” explorará Wakanda como nación y su vínculo con el mundo exterior tal como vimos al final de la primera entrega. Sin embargo, el rol protagónico fue lo que más desconcertó a los fans después de la muerte de Chadwick Boseman.

La producción reveló que Shuri, interpretada por Letitia Wright, sería la legítima sucesora del trono al ser la hermana de T’Challa. Tras meses de espera, finalmente tenemos un primer vistazo completo de cómo ella luce en acción con el clásico traje de su predecesor.

Como vemos en el nuevo avance, Namor está listo para invadir Wakanda ahora que se ha quedado sin protector. La guerra es eminente, por lo que nuevos héroes serán forjados e impredecibles alianzas se llevarán a cabo.

La película “Black Panther: Wakanda forever” tiene agendado su estreno en cines para el próximo 11 de noviembre de 2022. Se prevé que llegará a la plataforma de streaming Disney Plus un mes después, tal como se acostumbra en este tipo de producciones.

“Black Panther 2″ honrará el legado de Chadwick Boseman

“La esperanza es que hagamos justicia a la primera película y al legado de Chadwick”, contó Martin Freeman a The late late show with James Corden anteriormente. Asimismo, reveló que no creía que habría segunda parte, pero Marvel Studios le contó que seguirían adelante.