“Betty, la fea” y el embarazo de su actriz que causó el cambio de guion de la telenovela

A lo largo de los años, “Yo soy Betty, la fea” se ha hecho un espacio importante en las producciones nuevas. Con más de dos décadas de haber llegado a la televisión, la trama liderada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello tiene todavía historias que contar.

Hace un tiempo, los actores de “Betty, la fea” se reunieron en un especial del programa “En sus batallas” de TV Azteca. En casi una hora de historia y anécdotas, una de las actrices, Luces Velásquez, contó como llego a ser Bertha.

“El elenco ya estaba conformado cuando llegue. Un día, que estaba de visita por RCN, me mandaron a llamar de gerencia y me dijeron que la actriz que tenía el papel había salido embarazada y no seguiría en el proyecto”, comentó.

Luces Velásquez dio vida a Bertha, integrante de El cuartel de las feas - Crédito: RCN Televisión

Como parte crucial de “Betty, la fea”, al dar vida a Bertha del ‘Cuartel de las feas’, Velásquez compartió qué pasó cuando se enteró de que estaba embarazada y cómo fue que le dijo a Fernando Gaitán, autor y guionista de la telenovela, que debía modificar el guion.

“Yo venía de dos perdidas en Brasil. Estando ya grabando Betty, vuelvo a salir embarazada y perdí nuevamente un bebé. Cuando en la trama Bertha decide hacerse la liposucción, yo me entero de que estaba gestando una vez más. Aquí es donde le digo a Fernando que me tenía que dar la escena porque ya se iba a notar” contó.

En conversación con el portal ADN Radio, la intérprete indicó que su compañera, la actriz Paula Peña, que dio vida a Sofía, era colocada estratégicamente en las escenas para que le ayudara a tapar su embarazo en pantalla.

“Cuando hicimos las escenas de la liposucción, tenía cinco meses de embarazo. Me sacan el vestido de espuma que usaba y la barriga ya se me notaba. De ahí en adelante tuvimos que poner a Paula delante de mí para que me tapara, ya que es más chica que yo. Para el séptimo mes hicimos todo el camino para que Bertha revelara que estaba embarazada”, reveló.

Oriana es la hija de Luces Vásques, actriz que fue parte de "Betty, la fea". Foto: composición LR/RCN

Quizás algunos no saben, pero la niña que aparece junto a Bertha en las escenas de “Betty, la fea” es Oriana, hija en la vida eral de Luces Velásquez. “Recuerdo que Fernando me dijo para que salga una vez en pantalla, acepté. Pero luego me contó que podía ser parte de la historia y le dijo que no. Estaba muy chiquita”, compartió a TV Azteca.