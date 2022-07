“Minions 2”: ¿por qué jóvenes asisten con terno al estreno?

El estreno de “Minions: nace un villano” está causando revuelo alrededor del mundo. Varios jóvenes de diferentes países están asistiendo a las salas de cine con saco y corbata y se hacen llamar ‘los gentleminions’ (combinación de gentleman —caballero en inglés— y minions).

La práctica se ha vuelto viral en redes sociales, no deja de comentarse y replicarse. Sea una razón o no de su éxito, los números no mienten: en su primer fin de semana, el filme recaudó 108 millones de dólares solo en Norteamérica.

El origen del fenómeno

Esta fenómeno se volvió tendencia en TikTok tras el meme llamado “Cuatro tickets para ‘Minions: el origen de Gru’, por favor”. Pese a que logró acrecentar la popularidad del filme, el comportamiento de varios participantes causó estragos en las salas de cine.

La reacción de los cines

En muchos casos, el comportamiento de los ‘gentleminions’ ha sido causa de alboroto. Por este motivo, varios cines de Reino Unido y Estados Unidos están prohibiendo la entrada a quienes busquen generar desmanes. “Hemos tenido familias que se fueron antes de que la película comenzara, y por supuesto niños llorando”, dijo una gerenta a BBC.

"Minions: nace un villano" llega a los cines como una precuela de la saga "Mi villano favorito". Foto: composición/Illumination

Universal respalda a los ‘gentleminions’

Pese a las quejas, la cuenta de Universal Pictures en Twitter mostró su apoyo por el entusiasmo de estos jóvenes: “A todos los que se presentan a ver los Minions en traje: los amamos”.

¿De qué trata “Minions 2″?

“La década de 1970, el joven Gru intenta unirse a un grupo de supervillanos llamado Vicious 6 después de que expulsaran a su líder. Tras fallar en su intento, encuentra una fuente poco probable de orientación, el mismo Wild Knuckles, y pronto descubre que incluso los malos necesitan un poco de ayuda de sus amigos”, adelanta la sinopsis oficial.