El villano de “Thor: Love and Thunder”

Christian Bale se ‘transforma’ en ‘Gorr’, el villano de la película “Thor: Love and Thunder”. Se inspiró en un clásico del cine y también en un personaje del videoclip “Come To Daddy” de Aphex Twin.

Parte de la caracterización a base de maquillaje fue propuesta por el actor que interpretó a ‘Trevor Reznik’ para “El maquinista”, papel para el que perdió 27 kilos en cuatro meses. “Solo tenía absolutamente una solicitud. Hay un personaje (en el videoclip de la canción) que me inspiró con respecto a ‘Gorr’, y le dije a Taika (Waititi, el director): ‘Este es el trato, quiero tener el grito’. Y si ves el video, entenderás lo que quiero decir. Dije: ‘Quiero tener ese grito en la película’”, manifestó en entrevista con Screen Rant.

Sin embargo, el actor sostiene que no llegó a un acuerdo porque una de las escenas fue quitada en edición. “El trato no se cumplió. Y lo entiendo, pero ese trato no se cumplió. Porque era, nuevamente, algo que quizás era demasiado extremo para el PG-13. Podría haber tenido gente corriendo hacia las salidas. Pero lo hicimos, y está en el piso de la sala de corte en alguna parte”.

Bale sostiene que su personaje además está inspirado en la película “Nosferatu” de 1922. “Obviamente hay una especie de ligera actitud Nosferatu. Taika y yo queríamos hacer un baile completo, lo cual no pudimos hacer, pero teníamos todo este tipo de cosas de Kate Bush en las que trabajamos”, comentó el actor a GamesRadar, ya que planteó una escena de baile con música de Kate Bush, la cantante de ‘Running Up That Hill’, canción que ha vuelvo a la fama con la serie ‘Stranger Things’. “Pero creo que se dio cuenta de que nunca se le permitiría poner eso en la película final. Lo más común que miraba era el video de Aphex Twin de ‘Come To Daddy’. Pero ni siquiera sé si eso estará en la película final”.

Elenco. Al lado de Christopher Hemsworth (Thor) y Natalie Portman (Mighty Thor). Foto: difusión

¿Retiro a la vista?

De otro lado, el actor que dio vida Batman anunció su retiro momentáneo del cine. “Suelo necesitar bastante tiempo entre una y otra porque no puedo cambiar de rumbo. Soy muy lento. Pero tal como se dieron las cosas (por la pandemia de la COVID-19), tuve que pasar directamente de la película de David (O. Russell) a la de Taika. Fue como un boom, boom. Directamente a la otra”, precisó el ganador del Óscar por “The Fighter” en una entrevista con Total Film. “He trabajado mucho más de lo que nadie quería, y creo que voy a desaparecer durante un tiempo”.

Durante la promoción de “Thor: Love and Thunder” (que se estrena este jueves 7 de julio en los cines), el actor de 48 años dejó abierta la posibilidad de volver a interpretar a ‘Bruce Wayne’. “Creo que todo dependería de Christopher Nolan. Si decidiera volver a hacerlo y me eligiera a mí, entonces sí, definitivamente lo consideraría. Ese fue siempre nuestro pacto, así que me mantendría fiel a ello. Pero la verdad es que siempre dijimos que solo haríamos tres películas. Y yo me he dicho en varias ocasiones que solo volvería a hacerlo con él”.